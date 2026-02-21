Milan, Rabiot torna ma Allegri trema: il francese in diffida. E tra due settimane c'è il derby

Una spada di Damocle pende minacciosa sulla testa di Adrien Rabiot. Il francese dopo aver saltato l'infrasettimanale contro il Como per la doppia, folle, ammonizione rimediata contro il Pisa, torna a disposizione per la sfida casalinga contro il Parma. Un recupero fondamentale per il centrocampo rossonero: il francese è l'alfiere di Max Allegri, il calciatore che, insieme a Modric, porta in campo leadership e la proverbiale calma spesso richiesta dal suo tecnico. La brutta notizia però è che l'espulsione per doppia ammonizione non cancella i gialli sul groppone del francese: il risultato è che, a due settimane dal derby, Rabiot è a un cartellino da una squalifica.