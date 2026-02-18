Russell di un soffio su Piastri al capolinea del day one di Sakhir

"Nelle ultime settimane e mesi, la FIA e i produttori di unità di potenza hanno sviluppato collaborativamente una metodologia per quantificare come il rapporto di compressione vari dalle condizioni ambienti a quelle operative. A seguito della validazione di questo approccio, è stata presentata una proposta secondo cui, dal 1° agosto 2026, la conformità al limite del rapporto di compressione deve essere dimostrata non solo in condizioni ambientali, ma anche a una temperatura operativa rappresentativa di 130°C. Il voto è stato presentato ai produttori delle unità elettriche e il risultato è atteso entro i prossimi dieci giorni e sarà comunicato a tempo debito. Come per tutte le modifiche normative della Formula 1, qualsiasi modifica rimane soggetta all'approvazione finale da parte del Consiglio Mondiale del Motorsport FIA.