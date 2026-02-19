Juve, Bremer e David ancora a parte: in dubbio per il Como

La Juventus continua a lavorare alla Continassa, ma Gleison Bremer e Jonathan David non si sono ancora uniti al resto del gruppo. Anche all'antivigilia della gara casalinga contro il Como, infatti, il difensore e l'attaccante hanno svolto un programma differenziato, con lo staff medico che proseguirà a monitorarli giorno per giorno. Restano fermi ai box anche Holm, Milik e Vlahovic, mentre Kalulu non sarà a disposizione causa squalifica per l'espulsione rimediata a San Siro nella sfida contro l'Inter a causa della celeberrima doppia ammonizione che ha scatenato le polemiche. 

