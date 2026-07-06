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GP di Monza: "Dal 2027 ci sarà anche la gara Sprint"

Siglato l'accordo triennale per la Sprint Race a Monza dal 2027, mentre l'edizione 2026 viaggia verso il sold out con tribune extra

di Tommaso Marcoli
06 Lug 2026 - 14:07
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© Autodromo Nazionale Monza

© Autodromo Nazionale Monza

Il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'Aci Geronimo La Russa ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la Gara Sprint a partire dalla stagione 2027.
Tutto esaurito
Prima del debutto della Sprint, l'impianto monzese si prepara ad accogliere l'edizione 2026 (in programma dal 4 al 6 settembre) registrando l'ennesimo tutto esaurito per la domenica. La pressione della domanda degli appassionati ha spinto gli organizzatori a varare una misura straordinaria: l'installazione di una tribuna provvisoria aggiuntiva, inizialmente riservata ai soci Aci e successivamente aperta alla vendita per il pubblico generale.
Ottimo momento
L'entusiasmo attorno all'appuntamento italiano è alimentato anche dal momento sportivo della Ferrari, reduce dalla recente vittoria di Charles Leclerc a Silverstone, e dalle prospettive future del motorsport nazionale. Una centralità, quella del fattore culturale e d'identità, ribadita anche dal presidente e amministratore delegato di Formula One Group, Stefano Domenicali. Che ha sottolineato come la ritrovata competitività della scuderia di Maranello e la crescita di Kimi Antonelli ccostituiscano gli ingredienti ideali per consolidare il successo di pubblico e di rilevanza internazionale dello storico tracciato lombardo.

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