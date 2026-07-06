GWM ORA 5: non solo elettrico, la "sorpresa" è ibrida

Completo

Si tratta di un modello che mette subito le cose in chiaro: elettrico, full hybrid e benzina. Una motorizzazione per ogni esigenza di utilizzo. La flessibilità di scelta che non tutti gli altri costruttori possono permettersi di offrire, e che GWM (Great Wall Motor) intende sfruttare per convincere il maggior numero di clienti. Sotto il cofano delle versioni termiche, c'è un 1.5 litri turbo benzina declinato nelle varianti da 160 CV e 224 CV per l'ibrido. Una soluzione molto interessante che conferma quanto i "cinesi" siano competitivi.

Va bene

La versione ibrida è probabilmente la più interessante, considerando l'abbondante domanda del mercato. Su strada ha dimostrato di avere le carte in regola per lanciare un guanto di sfida ai rivali europei. La guida è fluida, la dinamica curata (il collaudo è avvenuto in Italia, per assecondare il gusto di guida europeo) e l'offerta tecnologica completa. Anche in termini di sicurezza: gli ADAS di livello 2 sono di serie. Non poco, considerando che il listino parte da 28.600 euro. Attenzione a sottovalutarla.