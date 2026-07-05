Leclerc bravo e... fortunato. Antonelli non si arrende mai. Hamilton: bicchiere mezzo vuoto

La Safety Car (Mercedes sì ma... rossa!) gli dà una mano evitando di farsi da parte per lo sprint a vita persa dell'ultimo giro, con il rischio per Charles di essere ingaggiato e magari beffato da dietro con gomme fredde. Il ritorno al successo arriva al culmine - lo speriamo per lui - di un mese abbondante di sofferenza. Doppiamente fortunato, il monegasco: con Antonelli in gara e sulle sue tracce - come ha lui stesso ammesso - non ci sarebbe stata storia. Oltre al bel voto, diamo a Charles quello che gli appartiene: lo scatto in prima fila, una gara praticamente tutta di testa e una vittoria di quelle da ricordare.