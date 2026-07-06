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Test drive

GWM ORA 5: il nuovo SUV compatto, elettrico, ibrido e benzina

Si tratta di un modello che mette subito le cose in chiaro: elettrico, full hybrid e benzina. Una motorizzazione per ogni esigenza di utilizzo. La flessibilità di scelta che non tutti gli altri costruttori possono permettersi di offrire, e che GWM (Great Wall Motor) intende sfruttare per convincere il maggior numero di clienti. Sotto il cofano delle versioni termiche, c'è un 1.5 litri turbo benzina declinato nelle varianti da 160 CV e 224 CV per l'ibrido. Una soluzione molto interessante che conferma quanto i "cinesi" siano competitivi

06 Lug 2026 - 14:46
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