Rollercoaster: nuova via sulla spalla sud del K7 per Della Bordella e compagni

Giacomo Mauri guarda alla salita come a una tappa importante di crescita alpinistica e di squadra: "La speranza era quella di dare tutto, ed è bello sapere che in futuro possiamo fare ancora altro". Secondo Mauri, al tentativo è mancata la ciliegina sulla torta ma non la sostanza: "La torta c’era. Durante la spedizione ci siamo mossi bene in tutte le fasi. Il tentativo lo abbiamo costruito e costruirlo bene è fondamentale per poter replicare questo tipo di esperienza nelle prossime spedizioni". Il punto centrale, spiega ancora Mauri, è arrivare pronti quando la montagna concede una possibilità: "Trovare le condizioni giuste è la parte più difficile, perché non dipende da te. Quello che puoi fare è partire preparato, con il giusto acclimatamento, pronto a salire, con il materiale organizzato e settato nel modo corretto. Molti dicono che - se riesci a salire una montagna all’inizio - hai anche fortuna. Ma la cosa importante è capire e imparare come costruire un tentativo".