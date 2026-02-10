Antonelli, che spavento! Incidente stradale a San Marino per il pilota Mercedes

Kimi Antonelli ha una nuova supercar
Kimi è uscito illeso e la sua auto sarebbe l'unica coinvolta nel sinistro nei pressi di Serravalle
La stagione di Kimi Antonelli non è iniziata nel migliore dei modi. A pochi giorni dalla partenza per il Bahrain per i test di Formula 1, il pilota della Mercedes ha vissuto una brutta disavventura. A renderlo noto è stato lo stesso team di Brackley in un comunicato.
"Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l'unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso".
Secondo quanto riportato da Motorsport.com, il classe 2006 sarebbe stato alla guida di una AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, una supercar esclusiva prodotta da Mercedes in soli 200 esemplari. La conferma ufficiale su chi fosse al volante ancora non è arrivata ma quel che si sa è che l’incidente è avvenuto lungo la superstrada in località Serravalle. Per quanto riguarda la dinamica, l'auto avrebbe urtato contro il guardrail senza coinvolgere altri veicoli.
Fortunatamente, per Antonelli si è trattato solo di un grande spavento e domani il pilota della Mercedes sarà regolarmente in Bahrain per prendere parte ai test.
