BAHRAIN TEST

Leclerc in vetta a metà giornata a Sakhir, Norris insegue

Problema tecnico a fine mattinata per il campione in carica

di Stefano Gatti
12 Feb 2026 - 13:37
1 di 14
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Ferrari al comando al giro di boa della seconda giornata di test in Bahrain. A "staccare" il miglior tempo dopo le prime quattro ore di attività è stato Charles Leclerc. Al volante della AF-26, il monegasco ha completato in un minuto, 34 secondi e 723 millesimi il suo miglior giro (di 62 totali) su mescola soft, distanziando di più di mezzo secondo (511 millesimi) Lando Norris, che ha però fissato il suo limite con mescola media. Imprevisto di fine mattinata per il campione in carica, costretto ad abbandonare la sua McLaren MCL60, ammutolita alla fine della pit lane.

© Getty Images

© Getty Images

Autore della best performance della prima giornata, Norris è davanti a tutti per numero di giri completati (64) e precede nella classifica dei tempi Pierre Gasly che porta nei quartieri alti della classifica dei tempi la Alpine A526 (61 giri), con un ritardo però abissale da Leclerc (due secondi e 450 millesimi) e dallo stesso Norris. Distacchi poco significativi e "contenuti" nei tre secondi dalla vetta dalla quarta alla sesta casella della classifica dei tempi per Oliver Bearman (Haas-Ferrari), Alexander Albon (Williams-Mercedes, 62 giri come Leclerc) e Nico Hulkenberg con la debuttante Audi. Liam Lawson con la Racing Bulls precede la Cadillac di Sergio Perez, che restando fermo in pista ha provocato l'esposizione della bandiera rossa, e la ammiratissima e già temuta Aston Martin-Honda di Fernando Alonso. Lo spagnolo ha completato 55 passaggi (ricordiamo che il Gran Premio si corre sulla distanza di 57 giri) è il nono e ultimo pilota ad aver completato in mattinata un giro cronometrato. Avvio di giornata complicato per Red Bull e Mercedes: Isack Hadjar è riuscito ad entrare in pista solo in vista della bandiera a scacchi per un installation lap. Ha lasciato solo tre volte la pit lane (senza però mai transitare sulla linea del traguardo) Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes W17. Ad ostacolare il lavoro del pilota italiano qualche intoppo con la power unit che è stata sostituita per la sessione pomeridiana, durante la quale a mettersi al volante è il suo compagno di squadra George Russell.

formula 1
test
bahrain
leclerc
vetta
giornata
sakhir
norris

Ultimi video

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

I più visti di Formula 1

Tutti i colori del 2026: le livree delle undici squadre al via del Mondiale

Antonelli, che spavento! Incidente stradale a San Marino per il pilota Mercedes

Norris il più veloce nel day-1 di test in Bahrain, terzo tempo per Leclerc. Hamilton 7°

Aston Martin, ecco lo spauracchio della griglia 2026

ANDREA KIMI ANTONELLI SCATENATO SULLA NEVE

Andrea Kimi Antonelli scatenato sulla neve

Svelata al Superbowl la livrea asimmetrica della Cadillac

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:59
Milano-Cortina 2026, anche il Milan fa i complimenti a Brignone: "Fenomeno"
13:58
Brignone regina del SuperG: "Incredibile, sono ancora emozionata"
13:50
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 12 febbraio 2026
13:47
Breezy Johnson cade in SuperG, niente medaglia ma... anello e proposta di nozze
13:45
Mattarella presente a Cortina per seguire le azzure nel SuperG