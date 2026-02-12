Leclerc in vetta a metà giornata a Sakhir, Norris insegue

Autore della best performance della prima giornata, Norris è davanti a tutti per numero di giri completati (64) e precede nella classifica dei tempi Pierre Gasly che porta nei quartieri alti della classifica dei tempi la Alpine A526 (61 giri), con un ritardo però abissale da Leclerc (due secondi e 450 millesimi) e dallo stesso Norris. Distacchi poco significativi e "contenuti" nei tre secondi dalla vetta dalla quarta alla sesta casella della classifica dei tempi per Oliver Bearman (Haas-Ferrari), Alexander Albon (Williams-Mercedes, 62 giri come Leclerc) e Nico Hulkenberg con la debuttante Audi. Liam Lawson con la Racing Bulls precede la Cadillac di Sergio Perez, che restando fermo in pista ha provocato l'esposizione della bandiera rossa, e la ammiratissima e già temuta Aston Martin-Honda di Fernando Alonso. Lo spagnolo ha completato 55 passaggi (ricordiamo che il Gran Premio si corre sulla distanza di 57 giri) è il nono e ultimo pilota ad aver completato in mattinata un giro cronometrato. Avvio di giornata complicato per Red Bull e Mercedes: Isack Hadjar è riuscito ad entrare in pista solo in vista della bandiera a scacchi per un installation lap. Ha lasciato solo tre volte la pit lane (senza però mai transitare sulla linea del traguardo) Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes W17. Ad ostacolare il lavoro del pilota italiano qualche intoppo con la power unit che è stata sostituita per la sessione pomeridiana, durante la quale a mettersi al volante è il suo compagno di squadra George Russell.