Verstappen boccia le auto 2026: "Sembrano Formula E sotto steroidi"

12 Feb 2026 - 21:32
Delle "Formula E sotto steroidi". Dopo Lewis Hamilton, anche Max Verstappen boccia le vetture che correranno il Mondiale di F1 2026, profondamente modificate nel motore, telaio e aerodinamica dai nuovi regolamenti. Al termine della seconda giornata di test ufficiali in Bahrain, l'olandese ha paragonato la sua Red Bull motorizzata Ford ad "una Formula E (elettrica) sotto steroidi. Ma i regolamenti sono gli stessi per tutti, quindi bisogna arrangiarsi". Verstappen ha chiuso col 17° tempo. "Non è molto divertente da guidare", ha aggiunto parlando della sua RB22, il cui motore è stato progettato dalla Red Bull Racing a Milton Keynes, in Inghilterra. "Non è Formula 1. Forse sarebbe meglio guidare in Formula E. Perché lì è tutta una questione di energia, efficienza e gestione. Quindi sì, in termini di guida, non è molto divertente", ha insistito il pluricampione del mondo. 

