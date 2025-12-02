F1, Red Bull ufficializza i piloti per il 2026: sarà Hadjar il nuovo compagno di Verstappen

Il driver francese prenderà il posto di Yuki Tsunoda: "Imparare da Max sarà fantastico"di Stefano Ronchi
A sei giorni dalla conclusione definitiva della stagione 2025 di Formula 1, la Red Bull Racing ha annunciato che Isack Hadjar si unirà a Max Verstappen per formare la formazione piloti del Team per il 2026 confermando le indiscrezioni che ormai da tempo suggerivano il giovane talento francese protagonista quest'anno di una splendida annata in Racing Bulls, coronata anche da un podio. Hadjar andrà a rimpiazzare Yuki Tsunoda diventando il terzo pilota scelto dalla Red Bull per affiancare Verstappen in appena 12 mesi, dall'appiedamento di Sergio Perez: prima di lui e di Tsunoda infatti, la scelta del team era ricaduta sul neozelandese Liam Lawson, sopravvissuto in squadra per appena due GP prima di essere rispedito in Racing Bulls.
"Accanto al quattro volte campione del mondo, il francese formerà una coppia pronta ad affrontare una nuova era della Formula Uno. Lo sport subirà il suo più grande cambiamento nei regolamenti tecnici degli ultimi decenni nel 2026 e il debutto dei motori Red Bull Ford in pista - Oracle Red Bull Racing affronterà questa nuova sfida con un mix di gioventù ed esperienza nel cockpit della RB22", si legge nel comunicato del Team.
Hadjar prenderà il posto del giapponese Yuki Tsunoda, entrato a far parte della famiglia Red Bull nel 2019 come parte del Team Junior. "Yuki ha gareggiato in oltre cento gare, inizialmente con il team ora noto come Visa Cash App Racing Bulls, prima di diventare il decimo diplomato Red Bull Junior a correre per Oracle Red Bull Racing, a partire dal Gran Premio del Giappone di quest'anno. Yuki rimarrà nella famiglia Red Bull mentre assume il ruolo di pilota Test e di riserva Red Bull per il 2026", fa notare la Red Bull. "Yuki corre con i colori Red Bull da sette anni e ho avuto il piacere di lavorare con lui in entrambi i team Red Bull. Nelle sue cinque stagioni finora in Formula Uno, Yuki è maturato diventando un pilota completo, bravo su un solo giro sabato e capace di partenze eccezionali e di ottimi prestazioni di gara domenica - ha dichiarato Laurent Mekies, Ceo e Team Principal di Oracle Red Bull Racing -. La sua personalità è contagiosa ed è diventato una parte molto speciale della famiglia Red Bull". "A nome di tutti lo ringrazio per ciò che ha contribuito finora e sappiamo che fornirà un supporto prezioso ai progetti del 2026 in futuro.
"Per quanto riguarda Hadjar, nella sua prima stagione in F1, ha dimostrato grande maturità e si è dimostrato un apprentore veloce - ha aggiunto parlando del driver francese -. Soprattutto, ha dimostrato la velocità pura, che è il requisito numero uno in questo sport". "Crediamo che Isack possa prosperare insieme a Max e produrre la magia in pista! Il 2026 sarà una grande sfida per il team e per Red Bull Ford Powertrains, sono tempi entusiasmanti e non vedo l'ora di vedere cosa potremo fare insieme", ha concluso Laurent Mekies.
HADJAR: "IMPARARE DA MAX SARA' FANTASTICO"
"Sono molto grato a Oracle Red Bull Racing per avermi dato l'opportunità e la fiducia di correre ai più alti livelli della F1. Dopo tutto il duro lavoro che ho fatto da quando sono entrata nel Team Junior, è una ricompensa fantastica. Ho avuto molti alti e bassi durante la mia carriera. Quest'anno con Visa Cash App Racing Bulls è stato assolutamente incredibile, ho imparato molto e ho conquistato il primo podio". Così il pilota francese Isack Hadjar, ha commentato l'annuncio del suo ingresso nel 2026 nel team Red Bull. "Mi sento molto migliore come pilota e come persona, grazie al supporto e alla preparazione del team. Mi sento pronto ad andare da Oracle Red Bull Racing e sono felice e orgoglioso che la pensino allo stesso modo. È una mossa fantastica, lavorare con i migliori e imparare da Max è qualcosa che non vedo l'ora", ha aggiunto.