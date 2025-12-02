F1, Red Bull ufficializza i piloti per il 2026: sarà Hadjar il nuovo compagno di Verstappen

HADJAR: "IMPARARE DA MAX SARA' FANTASTICO"

"Sono molto grato a Oracle Red Bull Racing per avermi dato l'opportunità e la fiducia di correre ai più alti livelli della F1. Dopo tutto il duro lavoro che ho fatto da quando sono entrata nel Team Junior, è una ricompensa fantastica. Ho avuto molti alti e bassi durante la mia carriera. Quest'anno con Visa Cash App Racing Bulls è stato assolutamente incredibile, ho imparato molto e ho conquistato il primo podio". Così il pilota francese Isack Hadjar, ha commentato l'annuncio del suo ingresso nel 2026 nel team Red Bull. "Mi sento molto migliore come pilota e come persona, grazie al supporto e alla preparazione del team. Mi sento pronto ad andare da Oracle Red Bull Racing e sono felice e orgoglioso che la pensino allo stesso modo. È una mossa fantastica, lavorare con i migliori e imparare da Max è qualcosa che non vedo l'ora", ha aggiunto.