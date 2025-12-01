Logo SportMediaset

Seguici anche su

Formula 1
f1

F1 verso Abu Dhabi: Norris favorito, ma Verstappen e Piastri sperano. Le combinazioni per il titolo

Verso il gran finale ad Abu Dhabi con 3 piloti ancora in lizza per il titolo piloti: le combinazioni e i calcoli per la vittoria del Mondiale

di Stefano Fiore
01 Dic 2025 - 09:00

Il Gran Premio del Qatar di Formula 1 ha ridisegnato la classifica piloti, apparecchiando la tavola per un finale di stagione ad Abu Dhabi in cui la corsa al titolo resta apertissima. Lando Norris resta il leader del Mondiale con 408 punti, ma la pressione è alle stelle: Max Verstappen ha scavalcato Oscar Piastri portandosi a sole 12 lunghezze dalla vetta, con l'australiano terzo a -16.

Il parziale degli ultimi due weekend (55 punti a 18 a favore di Verstappen) ha riaperto i giochi, ma il binomio Norris-McLaren ha ancora il destino nelle proprie mani. Ecco tutti i calcoli e gli scenari per l'assegnazione dell'iride.

Le combinazioni: Lando Norris Campione del Mondo se...

 L'inglese è il grande favorito e può gestire il vantaggio. Per laurearsi campione a Yas Marina, a Norris basterà:

  • Arrivare almeno al 3° posto (indipendentemente dai risultati degli altri).
  • Arrivare 4° o 5° e Verstappen non vince.
  • Arrivare 6° e né Verstappen né Piastri vincono.
  • Arrivare 7° o 8°, con Verstappen non meglio di 3° e Piastri non meglio di 2°.
  • Arrivare 9° o 10°, con Verstappen non meglio di 4° e Piastri non meglio di 3°.
  • Finire fuori dai punti, a patto che Verstappen non faccia meglio di 5° e Piastri non faccia meglio di 3°.

Le combinazioni: Max Verstappen Campione del Mondo se...

 L'olandese della Red Bull deve attaccare e sperare in un passo falso del rivale. Verstappen vince il titolo se:

  • Vince la gara e Norris non fa meglio del 4° posto.
  • Arriva 2°, Piastri non vince e Norris non fa meglio del 7° posto.
  • Arriva 3°, Piastri non vince e Norris non fa meglio del 9° posto.
  • Arriva 4°, Norris non conquista punti e Piastri non fa meglio di 3°.

Le combinazioni: Oscar Piastri Campione del Mondo se...

 L'impresa più difficile spetta all'altro pilota McLaren, che ha bisogno di una serie di incastri favorevoli. Piastri vince il titolo se:

  • Vince la gara e Norris non fa meglio del 6° posto.
  • Arriva 2°, Verstappen non fa meglio di 7° e Norris non fa meglio di 9°.

