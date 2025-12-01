F1 verso Abu Dhabi: Norris favorito, ma Verstappen e Piastri sperano. Le combinazioni per il titolo

In Qatar brilla ancora la stella di Verstappen
Verso il gran finale ad Abu Dhabi con 3 piloti ancora in lizza per il titolo piloti: le combinazioni e i calcoli per la vittoria del Mondialedi Stefano Fiore
Il Gran Premio del Qatar di Formula 1 ha ridisegnato la classifica piloti, apparecchiando la tavola per un finale di stagione ad Abu Dhabi in cui la corsa al titolo resta apertissima. Lando Norris resta il leader del Mondiale con 408 punti, ma la pressione è alle stelle: Max Verstappen ha scavalcato Oscar Piastri portandosi a sole 12 lunghezze dalla vetta, con l'australiano terzo a -16.
Il parziale degli ultimi due weekend (55 punti a 18 a favore di Verstappen) ha riaperto i giochi, ma il binomio Norris-McLaren ha ancora il destino nelle proprie mani. Ecco tutti i calcoli e gli scenari per l'assegnazione dell'iride.
L'inglese è il grande favorito e può gestire il vantaggio. Per laurearsi campione a Yas Marina, a Norris basterà:
L'olandese della Red Bull deve attaccare e sperare in un passo falso del rivale. Verstappen vince il titolo se:
L'impresa più difficile spetta all'altro pilota McLaren, che ha bisogno di una serie di incastri favorevoli. Piastri vince il titolo se:
