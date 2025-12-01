F1 verso Abu Dhabi: Norris favorito, ma Verstappen e Piastri sperano. Le combinazioni per il titolo

Il Gran Premio del Qatar di Formula 1 ha ridisegnato la classifica piloti, apparecchiando la tavola per un finale di stagione ad Abu Dhabi in cui la corsa al titolo resta apertissima. Lando Norris resta il leader del Mondiale con 408 punti, ma la pressione è alle stelle: Max Verstappen ha scavalcato Oscar Piastri portandosi a sole 12 lunghezze dalla vetta, con l'australiano terzo a -16.