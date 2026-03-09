F1, in Cina parte l'Academy: ecco la pilota della Ferrari

In Cina, il prossimo weekend, torna anche la F1 Academy. La serie femminile, fondata dalla Formula 1 nel 2023, che ha l'obiettivo di far crescere giovani talenti femminili e integrare le ragazze nel mondo del motorsport. La stagione 2026 sarà composta da sette appuntamenti con doppia gara. Si parte da Shanghai e si finisce a Las Vegas in 19-21 novembre. Gli altri circuiti coinvolti saranno: Jeddah (salvo conferma della gara), Montréal, Silverstone, Zandvoort e Austin.

La scelta di Ferrari

Entrata nella Scuderia Ferrari Driver Academy nell’agosto 2025, Alba Larsen si è guadagnata l’attenzione del programma giovani di Maranello dopo aver vinto, appena quattordicenne, la quarta edizione del progetto FIA Girls on Track – Rising Stars, dedicato alla promozione dei talenti femminili nel motorsport. Nel 2025 ha completato la sua prima stagione in F1 Academy confermando il potenziale mostrato nei test e nel percorso di selezione ottenendo svariati piazzamenti in zona punti e concludendo il campionato d’esordio al settimo posto.

