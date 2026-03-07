Leclerc: "Sono molto deluso". Hamilton: "GP incognita totale"
Il Team Principal Vasseur parla di giornata caotica e pronistica un GP altrettanto movimentato
© Getty Images
CHARLES LECLERC
"Non mi aspettavo di più, me lo sentivo già da ieri... Abbiamo accusato qualche piccolo problema che ha cambiato la strategia del giro, facendoci perdere decimi preziosi. Non riguarda solo noi: all'inizio di un nuovo regolamento è così per tutti. "Speravo nel terzo posto delle qualifiche, proverò a raggiungerlo in gara È quello che succede con queste nuove macchine: ogni volta che cambi modo di fare una curva poi cambia il resto del giro e la strategia si modifica. È molto difficile e molto complicato anche solo da spiegare. Sono deluso, otto decimi di ritardo sono tanti, dobbiamo chiudere il gap".
LEWIS HAMILTON
"In Q1 mi sentivo molto forte, poi nel Q2 ho perso potenza. Abbiamo perso ritmo e non siamo più stati a nostro agio.C'è molto più potenziale nella macchina, potevamo essere entrambi in seconda fila. Oggi è stato difficile gestire la batteria. La gara è un' incognita totale, i sorpassi saranno peggio del solito e non so cosa aspettarmi".
FRED VASSEUR
"Giornata molto caotica. Abbiamo commesso qualche errore. Peccato perché avevamo messo nel mirino la seconda fila. La Mercedes al momento è su un altro pianeta. Per dirla tutta è stata una qualifica caotica per tutti... Dobbiamo cercare di tornare sul pezzo per la gara perché si preannuncia un Gran Premio altrettanto movimentato".