Leclerc: "Sono molto deluso". Hamilton: "GP incognita totale"

"Non mi aspettavo di più, me lo sentivo già da ieri... Abbiamo accusato qualche piccolo problema che ha cambiato la strategia del giro, facendoci perdere decimi preziosi. Non riguarda solo noi: all'inizio di un nuovo regolamento è così per tutti. "Speravo nel terzo posto delle qualifiche, proverò a raggiungerlo in gara È quello che succede con queste nuove macchine: ogni volta che cambi modo di fare una curva poi cambia il resto del giro e la strategia si modifica. È molto difficile e molto complicato anche solo da spiegare. Sono deluso, otto decimi di ritardo sono tanti, dobbiamo chiudere il gap".