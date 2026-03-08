Leclerc: "Non sono per niente contento". Hamilton: "Con un paio di giri in più avrei superato Charles"
Il Team Principal Vasseur rilancia la sfida e penbsa già al prossimo GP in Cina
© Getty Images
CHARLES LECLERC
"Non sono per niente contento e per diverse ragioni. Abbiamo tante cose da ottimizzare, anche se questo vale per tutti. Il primo giro è stato un po' in disastro. Ci sono tante cose da gestire e sei da solo perché dai box non possono parlarci. Non sono contento per quanto riguarda il passo: devo fare meglio, oggi non ero al top. Non ho avuto un weekend costruttivo, a livello di set up sono andato un po' di qua e un po' di là nei tre giorni e questo non va mai bene, tanto è vero che Lewis era più veloce di me nel finale. Oggi il distacco tra noi e la Mercedes si è ridotto da otto decimi a mezzo secondo ma dobbiamo ridurlo ancora. Gara molto complicata, non sapevamo bene cosa aspettarci a livello di gestione batteria. Soprattutto in fase di sorpasso, non sai mai quanto la batteria taglierà sul rettilineo. Siamo rimasti tutti un po' sorpresi dai tempi di spegnimento del semaforo al via, ma alla fine ne abbiamo tratto vantaggio. Tutti avevamo la batteria quasi a zero sulla griglia. Poi la battaglia con Russell è stata divertente. Come prima gara è stata divertente, alla fine non si poteva fare meglio. Le Mercedes avevano più passo, ma non quanto pensavamo ieri. La vittoria comunque era fuori dalla nostra portata.
LEWIS HAMILTON
"Siamo andati molto bene nelle prove libere ma poi qualche problema in qualifica ci ha penalizzato sulla griglia di partenza. Oggi non abbiamo ottenuto il risultato al quale puntavamo ma alla fine con un altro paio di giri avrei passato Charles. Una giornata con tanti aspetti positivi ma anche tanto lavoro da fare per prendere la Mercedes, non è impossibile".
FREDERIC VASSEUR
"Buona gara per noi. Siamo stati sfortunati con la chiusura della corsia box durante la Virtual. La Mercedes al momento è più forte ma per noi questo è stato un buon punto di partenza. C'è comunque tanto da fare. Sabato eravamo più indietro ma noi abbiamo fatto qualche errorino. Nel complesso c'è mezzo secondo tra noi e la Mercedes. Poi dipende da pista a pista. Melbourne conta fino ad un certo punto, conta la capacità di migliorare e la lista delle cose da fare è molto lunga. Abbiamo già in programma un importante aggiornamento sul telaio, ma la concorrenza ovviamente non starà a guardare. Weekend non perfetto insomma ma un risultato finale discreto e un buon inizio di stagione. In Cina sarà tutta un'altra storia, le temperature saranno diverse. Il quadro sarà sicuramente molto diverso".