GP AUSTRALIA F.1

Leclerc: "Non sono per niente contento". Hamilton: "Con un paio di giri in più avrei superato Charles"

Il Team Principal Vasseur rilancia la sfida e penbsa già al prossimo GP in Cina

08 Mar 2026 - 07:34
© Getty Images

© Getty Images

CHARLES LECLERC

"Non sono per niente contento e per diverse ragioni. Abbiamo tante cose da ottimizzare, anche se questo vale per tutti. Il primo giro è stato un po' in disastro. Ci sono tante cose da gestire e sei da solo perché dai box non possono parlarci. Non sono contento per quanto riguarda il passo: devo fare meglio, oggi non ero al top. Non ho avuto un weekend costruttivo, a livello di set up sono andato un po' di qua e un po' di là nei tre giorni e questo non va mai bene, tanto è vero che Lewis era più veloce di me nel finale. Oggi il distacco tra noi e la Mercedes si è ridotto da otto decimi a mezzo secondo ma dobbiamo ridurlo ancora. Gara molto complicata, non sapevamo bene cosa aspettarci a livello di gestione batteria. Soprattutto in fase di sorpasso, non sai mai quanto la batteria taglierà sul rettilineo. Siamo rimasti tutti un po' sorpresi dai tempi di spegnimento del semaforo al via, ma alla fine ne abbiamo tratto vantaggio. Tutti avevamo la batteria quasi a zero sulla griglia. Poi la battaglia con Russell è stata divertente. Come prima gara è stata divertente, alla fine non si poteva fare meglio. Le Mercedes avevano più passo, ma non quanto pensavamo ieri. La vittoria comunque era fuori dalla nostra portata. 

LEWIS HAMILTON

"Siamo andati molto bene nelle prove libere ma poi qualche problema in qualifica ci ha penalizzato sulla griglia di partenza. Oggi non abbiamo ottenuto il risultato al quale puntavamo ma alla fine con un altro paio di giri avrei passato Charles. Una giornata con tanti aspetti positivi ma anche tanto lavoro da fare per prendere la Mercedes, non è impossibile".

FREDERIC VASSEUR

"Buona gara per noi. Siamo stati sfortunati con la chiusura della corsia box durante la Virtual. La Mercedes al momento è più forte ma per noi questo è stato un buon punto di partenza. C'è comunque tanto da fare. Sabato eravamo più indietro ma noi abbiamo fatto qualche errorino. Nel complesso c'è mezzo secondo tra noi e la Mercedes. Poi dipende da pista a pista. Melbourne conta fino ad un certo punto, conta la capacità di migliorare e la lista delle cose da fare è molto lunga. Abbiamo già in programma un importante aggiornamento sul telaio, ma la concorrenza ovviamente non starà a guardare. Weekend non perfetto insomma ma un risultato finale discreto e un buon inizio di stagione. In Cina sarà tutta un'altra storia, le temperature saranno diverse. Il quadro sarà sicuramente molto diverso".  

formula 1
leclerc
hamilton
vasseur
niente
contento
giri

Ultimi video

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

01:26
13 SRV F1 COME CAMBIA LA GUIDA OK

Formula 1, rivoluzione alla guida: i nuovi motori e la sfida dei piloti per il recupero di energia

00:06
Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

I più visti di Formula 1

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

Rosso di notte: uno-due Ferrari, Leclerc davanti a Hamilton

Pole annunciata per Russell a Melbourne, prima fila tutta Mercedes con Antonelli

13 SRV F1 COME CAMBIA LA GUIDA OK

Formula 1, rivoluzione alla guida: i nuovi motori e la sfida dei piloti per il recupero di energia

Leclerc: "Sono molto deluso". Hamilton: "GP incognita totale"

Piastri suona la carica: dimostrazione di forza Mercedes davanti alle Ferrari

Notizie del giorno
Vedi tutti
08:07
Doppietta Mercedes a Melbourne con Russell e Antonelli. Podio Ferrari con Leclerc
07:47
Russell: "Non poteva iniziare meglio". Antonelli: "Brutta partenza, poi buon passo"
Allegri e Chivu
07:46
Milan-Inter: la "prova del sette" tra Allegri e Chivu vale scudetto e Champions
07:44
Rimpianto Ferrari: perché non fermarsi ai box?
07:34
Leclerc: "Non sono per niente contento". Hamilton: "Con un paio di giri in più avrei superato Charles"