GP AUSTRALIA F.1

Russell e Antonelli dominano a Melbourne davanti alle Ferrari, top five per Norris, 6. Verstappen

Le Rosse hanno infastidito le Frecce solo ad inizio Gran Premio

di Stefano Gatti
08 Mar 2026 - 06:33
Uno-due Mercedes a Melborurne con la vittoria di George Russell davanti ad Andrea Kimi Antonelli al capolinea di un Gran Premio d'Australia che ha però visto la Ferrari grande protagonista nelle battute iniziali e alla fine sul podio con Charles Leclerc e Lewis Hamilton appena ai suoi piedi. Andato al comando allo spegnimento del semaforo rosso approfittando della partenza tutt'altro che impeccabile delle due Frecce d'Argento, Leclerc ha dato vita ad un bel duello con Russell nei primi giri, ma il pilota inglese (e il suo compagno di squadra Antonelli) hanno preso le prime due posizioni approfittando di una Virtual Safety Car (Hadjar) per effettuare il pit stop che le Rosse hanno invece "timbrato" più in là nel GP e in condizioni di gara full speed in quanto - in occasione della seconda VSC di giornata (causta da Valtteri Bottas), la pit lane era chiusa per la presenza della Cadillac del pilota finlandese. Per Russell - che chiude con tre secondi di vantaggio su Antonelli - si tratta della sesta vittoria in Formula Uno e della prima volta al comando della classifica generale.

Non va oltre la casella finale della top five il campione del mondo Lando Norris con una McLaren sottotono, ma è andata peggio al beniamino di casa oscar Piastri che è finito a muro nel giro di formazione e non ha quindi preso il via. Sesta piazza finale per Max Verstappen che scattava dal fondo, DNF per il suo compagno di squadra Isack Hadjar, appiedato dopo pochi giri dalla sua Red Bull. Oliver Bearman è settimo con la Haas powered by Ferrari che precede la Racing Bulls del connazionale Arvid Lindblad, autore di un ottimo debutto in Formula Uno. Completano la top ten Gabriel Bortoleto che regala i primi èunti iridati alla debuttante Audi e Pierre Gasly con la Alpine.

