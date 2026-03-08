Russell e Antonelli dominano a Melbourne davanti alle Ferrari, top five per Norris, 6. Verstappen

Uno-due Mercedes a Melborurne con la vittoria di George Russell davanti ad Andrea Kimi Antonelli al capolinea di un Gran Premio d'Australia che ha però visto la Ferrari grande protagonista nelle battute iniziali e alla fine sul podio con Charles Leclerc e Lewis Hamilton appena ai suoi piedi. Andato al comando allo spegnimento del semaforo rosso approfittando della partenza tutt'altro che impeccabile delle due Frecce d'Argento, Leclerc ha dato vita ad un bel duello con Russell nei primi giri, ma il pilota inglese (e il suo compagno di squadra Antonelli) hanno preso le prime due posizioni approfittando di una Virtual Safety Car (Hadjar) per effettuare il pit stop che le Rosse hanno invece "timbrato" più in là nel GP e in condizioni di gara full speed in quanto - in occasione della seconda VSC di giornata (causta da Valtteri Bottas), la pit lane era chiusa per la presenza della Cadillac del pilota finlandese. Per Russell - che chiude con tre secondi di vantaggio su Antonelli - si tratta della sesta vittoria in Formula Uno e della prima volta al comando della classifica generale.