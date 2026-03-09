Neymar intravede il sogno Mondiale: è tra i pre-convocati del Brasile di Ancelotti

Il sogno sta diventando realtà. Neymar Jr corre veloce verso il ritorno nella nazionale brasiliana guidata da Carlo Ancelotti. Il fantasista del Santos, secondo quanto riportando diverse fonti in Sud America, sarebbe stato inserito nella lista dei pre-convocati per le amichevoli contro Francia e Croazia, in programma il 26 e il 31 di questo mese negli Stati Uniti. Per O'Ney si tratterebbe di un ritorno in verdeoro dopo oltre tre anni di assenza. La lista dei convocati verrà annunciata ufficialmente lunedì prossimo. L'obiettivo dell'ex Barcellona e Psg è soltanto uno: essere presente nei convocati che Ancelotti sceglierà per il Mondiale di quest'estate.