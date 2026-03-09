UFFICIALE

Verstappen "passa" in Mercedes: "Il Nurburgring è un posto speciale"

L'olandese correrà la 24 Ore al volante della AMG GT3 EVO

09 Mar 2026 - 11:30
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Max Verstappen correrà in Mercedes! Non stiamo parlando di Formula 1, chiariamo subito. Non è una grande novità, ma ora è ufficiale: l'olandese correrà la 24 Ore del Nurburgring al volante della Mercedes AMG GT3 EVO del suo team. Appuntamento dal 14 al 17 maggio, tra i GP di Miami e quello del Canada. Il quattro volte campione del mondo F1 condividerà l'auto con il trio Auer-Gounon-Juncadella. Un equipaggio che punterà sicuramente alla vittoria, tutti piloti ufficiali Mercedes insieme all'olandese. Livrea Red Bull sulla vettura numero 3: "Il Nurburgring è un posto speciale. Non c'è nessun altro circuito come questo e la 24h è una gara che era nella mia lista dei desideri da molto tempo, quindi sono davvero entusiasta che ora possa prendervi parte", ha commentato Verstappen.

© ansa

© ansa

In F1, Max non si diverte più e sta esplorando nuovi mondi racing: "L'anno scorso sono riuscito a ottenere la mia licenza DMSB Nordschleife e a partecipare alla NLS9, che abbiamo vinto. Quella preparazione è stata molto preziosa, perché abbiamo imparato molto che potremo mettere a frutto nel nostro programma di quest'anno con la NLS2 e la 24h. Abbiamo una formazione forte con Dani, Jules e Lucas e un grande supporto da parte di Red Bull e Mercedes-AMG Motorsport. Ora si tratta di fare i preparativi giusti prima dell'evento, in modo da poter dare il massimo in gara".

Verstappen nel muro, Russell in Pole. Gli scatti delle qualifiche di Melbourne

1 di 10
© Getty Images |  L'incidente di Max Verstappen
© Getty Images |  L'incidente di Max Verstappen
© Getty Images |  L'incidente di Max Verstappen

© Getty Images |  L'incidente di Max Verstappen

© Getty Images |  L'incidente di Max Verstappen

Il sogno di correre sulla Nordschleife, Verstappen vuole continuare a stupire il mondo, sempre a quattro ruote. 

verstappen
mercedes
mercedes-amg
nurburgring
record del nurburgring
red bull
max vertsappen
formul uno
f1
formula 1
gt3

Ultimi video

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

01:26
13 SRV F1 COME CAMBIA LA GUIDA OK

Formula 1, rivoluzione alla guida: i nuovi motori e la sfida dei piloti per il recupero di energia

00:06
Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

I più visti di Formula 1

Doppietta Mercedes a Melbourne con Russell e Antonelli. Podio Ferrari con Leclerc

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

Leclerc: "Non sono per niente contento". Hamilton: "Con un paio di giri in più avrei superato Charles"

Pole annunciata per Russell a Melbourne, prima fila tutta Mercedes con Antonelli

13 SRV F1 COME CAMBIA LA GUIDA OK

Formula 1, rivoluzione alla guida: i nuovi motori e la sfida dei piloti per il recupero di energia

Leclerc: "Sono molto deluso". Hamilton: "GP incognita totale"

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:16
Simonelli: "Var non è infallibile, il 23 incontro Rocchi-club"
13:11
Paralimpiadi Milano-Cortina: primo oro Russia con Voronchikhina
13:11
Spalletti riabbraccia Vlahovic e la Juventus tratta per il rinnovo del serbo: le cifre in ballo
13:06
Razzo in qualifica, lumaca al via: la Ferrari può battere la Mercedes
Tajon Buchanan
13:00
Inter, ricordi Buchanan? Ancora in gol nella giornata-horror di Luis Henrique