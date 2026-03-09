Verstappen "passa" in Mercedes: "Il Nurburgring è un posto speciale"

In F1, Max non si diverte più e sta esplorando nuovi mondi racing: "L'anno scorso sono riuscito a ottenere la mia licenza DMSB Nordschleife e a partecipare alla NLS9, che abbiamo vinto. Quella preparazione è stata molto preziosa, perché abbiamo imparato molto che potremo mettere a frutto nel nostro programma di quest'anno con la NLS2 e la 24h. Abbiamo una formazione forte con Dani, Jules e Lucas e un grande supporto da parte di Red Bull e Mercedes-AMG Motorsport. Ora si tratta di fare i preparativi giusti prima dell'evento, in modo da poter dare il massimo in gara".