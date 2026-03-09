Verstappen "passa" in Mercedes: "Il Nurburgring è un posto speciale"

Verstappen nel muro, Russell in Pole. Gli scatti delle qualifiche di Melbourne
L'olandese correrà la 24 Ore al volante della AMG GT3 EVO
Max Verstappen correrà in Mercedes! Non stiamo parlando di Formula 1, chiariamo subito. Non è una grande novità, ma ora è ufficiale: l'olandese correrà la 24 Ore del Nurburgring al volante della Mercedes AMG GT3 EVO del suo team. Appuntamento dal 14 al 17 maggio, tra i GP di Miami e quello del Canada. Il quattro volte campione del mondo F1 condividerà l'auto con il trio Auer-Gounon-Juncadella. Un equipaggio che punterà sicuramente alla vittoria, tutti piloti ufficiali Mercedes insieme all'olandese. Livrea Red Bull sulla vettura numero 3: "Il Nurburgring è un posto speciale. Non c'è nessun altro circuito come questo e la 24h è una gara che era nella mia lista dei desideri da molto tempo, quindi sono davvero entusiasta che ora possa prendervi parte", ha commentato Verstappen.
In F1, Max non si diverte più e sta esplorando nuovi mondi racing: "L'anno scorso sono riuscito a ottenere la mia licenza DMSB Nordschleife e a partecipare alla NLS9, che abbiamo vinto. Quella preparazione è stata molto preziosa, perché abbiamo imparato molto che potremo mettere a frutto nel nostro programma di quest'anno con la NLS2 e la 24h. Abbiamo una formazione forte con Dani, Jules e Lucas e un grande supporto da parte di Red Bull e Mercedes-AMG Motorsport. Ora si tratta di fare i preparativi giusti prima dell'evento, in modo da poter dare il massimo in gara".
Il sogno di correre sulla Nordschleife, Verstappen vuole continuare a stupire il mondo, sempre a quattro ruote.