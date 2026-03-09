Razzo in qualifica, lumaca al via: la Ferrari può battere la Mercedes

La prima fila conquistata il sabato, vanificata dopo qualche centinaio di metri la domenica. Russell e Antonelli escono da curva 2 di Albert Park rispettivamente in seconda e ottava posizione. "Otto decimi di gap, che delusione", chissà se Leclerc ripensava a queste dichiarazioni mentre sfilava le Frecce d'argento, prendendosi di pura potenza la leadership della gara. Siamo solo al primo round, dominato dalla Mercedes, ma quel che è certo è che anche Toto Wolff ha un grosso problema.

Tallone d'Achille

La sonnolenza del box Ferrari, nei momenti chiave delle gare, è un brutto vizio, consolidato nel tempo. Di poco conto se la macchina non va, vedi la scorsa stagione. Il discorso è cambia, e diventa imperdonabile, se le rosse sono in prima e terza posizione con alle spalle i diretti avversari, le Mercedes nel caso specifico. Quindi, la Virtual Safety Car è stata il più grande alleato di Toto Wolff in Australia. È evidente che le Mercedes se hanno davanti non sono imbattibili.

Il problema al via

Sbagliare la partenza, magari per colpa di una piazzola sporca o un errore nella procedura fa parte del gioco. Essere sicuri di non uscire da curva 1 nelle stesse posizioni della griglia è un grosso problema. Soprattutto, se a infilarti sono piloti che partono in terza o addirittura quarta fila, vedi Antonelli. La Mercedes lo sa bene, tant’è che il tema della partenza è stato al centro del dibattito, con l’esordio del "semaforo blu", che ha dato vita a una nuova procedura. La Ferrari allo spegnimento dei semafori è un Dragster. Merito di una scelta ben precisa in fase di progettazione della Power Unit, turbina più piccola, potenza immediata da fermo.

Il vantaggio della Ferrari

Ora sta alla Ferrari riuscire a sfruttare al meglio questo vantaggio. Che di certo non sarà eterno. Anche il resto del gruppo, non motorizzato Mercedes, ha dimostrato di partire bene. Basti pensare a Red Bull e Racing Bulls. Considerando le mille variabili che ci sono in gara, avere la certezza di partire forte con la probabilità che i diretti avversari vengano risucchiati nel gruppo, è un bel jolly da calare sull'asfalto. A Melbourne è arrivata la conferma di quanto appreso nei test. Le Mercedes vanno forte, la Ferrari è la prima a inseguire con la Red Bull pronta a dar fastidio, a patto di risolvere i problemi di affidabilità. Quindi, ci sono dei favoriti, ma nessuna sentenza. Tutto può succedere. Verstappen contro le McLaren, ne è una dimostrazione, roba di pochi mesi fa. La Ferrari al momento può giocarsela, saranno poi gli aggiornamenti futuri a indirizzare l'esito del Mondiale.

