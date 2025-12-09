Ferrrai, Hamilton: "Niente telefono in inverno, voglio staccare. Non parlerò di F1 con nessuno"

© Getty Images
Il pilota della Ferrari a Sky Sports F1: "In inverno non voglio parlare con nessuno di F1"di Martino Cozzi
Lewis Hamilton non vede l'ora di andare in vacanza. Il pilota della Ferrari, a poche ore dall'ultimo Gran Premio della stagione 2025, si è detto pronto a staccare completamente la spina per viversi al meglio la pausa invernale: "Al momento non vedo l'ora che arrivi la pausa solo per staccare la spina e per non parlare con nessuno di F1. Nessuno potrà contattarmi quest'inverno, non avrò il telefono con me e non vedo l'ora", ha detto a Sky Sports F1 subito dopo la gara di Abu Dhabi, chiusa all'ottavo posto dopo una rimonta dalle retrovie.
Per Hamilton, inoltre, sarà la prima volta senza telefono, come dichiarato da lui stesso: "In genere l'ho sempre avuto a portata di mano, ma questa volta finirà nel cestino...". Il pilota britannico ha vissuto un finale di stagione tutt'altro che semplice, con tre eliminazione consecutive in Q1 tra Las Vegas e Yas Marina più quella nelle qualifiche della Sprint a Losail. Hamilton, però, prova a non scoraggiarsi trovando conforto nelle parole dei tifosi: "Ho ricevuto un supporto incredibile da tante persone che hanno viaggiato in tutto il mondo, inviandomi messaggi. I miei fan sono stati ciò che mi ha spinto ad andare avanti, sono stati davvero la mia roccia. Mia madre è stata fenomenale, così come mio padre e la mia famiglia. Direi che è stata una fortuna avere queste brave persone intorno a me". E poi conclude: Vedo ragazzi e adulti che mi sostengono e mi ricordano perché faccio quello che faccio e di non mollare mai, cosa di cui sono davvero grato".