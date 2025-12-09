Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FERRARI

Ferrrai, Hamilton: "Niente telefono in inverno, voglio staccare. Non parlerò di F1 con nessuno"

Il pilota della Ferrari a Sky Sports F1: "In inverno non voglio parlare con nessuno di F1"

di Martino Cozzi
09 Dic 2025 - 12:13
1 di 57
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Lewis Hamilton non vede l'ora di andare in vacanza. Il pilota della Ferrari, a poche ore dall'ultimo Gran Premio della stagione 2025, si è detto pronto a staccare completamente la spina per viversi al meglio la pausa invernale: "Al momento non vedo l'ora che arrivi la pausa solo per staccare la spina e per non parlare con nessuno di F1. Nessuno potrà contattarmi quest'inverno, non avrò il telefono con me e non vedo l'ora", ha detto a Sky Sports F1 subito dopo la gara di Abu Dhabi, chiusa all'ottavo posto dopo una rimonta dalle retrovie.

Leggi anche
Lewis Hamilton

Hamilton, la stagione è un flop storico: cancellato un record che durava dal 2007

Per Hamilton, inoltre, sarà la prima volta senza telefono, come dichiarato da lui stesso: "In genere l'ho sempre avuto a portata di mano, ma questa volta finirà nel cestino...". Il pilota britannico ha vissuto un finale di stagione tutt'altro che semplice, con tre eliminazione consecutive in Q1 tra Las Vegas e Yas Marina più quella nelle qualifiche della Sprint a Losail. Hamilton, però, prova a non scoraggiarsi trovando conforto nelle parole dei tifosi: "Ho ricevuto un supporto incredibile da tante persone che hanno viaggiato in tutto il mondo, inviandomi messaggi. I miei fan sono stati ciò che mi ha spinto ad andare avanti, sono stati davvero la mia roccia. Mia madre è stata fenomenale, così come mio padre e la mia famiglia. Direi che è stata una fortuna avere queste brave persone intorno a me". E poi conclude: Vedo ragazzi e adulti che mi sostengono e mi ricordano perché faccio quello che faccio e di non mollare mai, cosa di cui sono davvero grato". 

Ultimi video

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

I più visti di Formula 1

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

Lando Norris: tutte le auto del Campione del Mondo di Formula 1

Norris: "Oh mio dio, abbiamo fatto la storia. Ti voglio bene mamma"

Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

Vanzini, annuncio shock: "Ho un tumore al pancreas, ho già perso mia sorella così"

Norris campione del mondo, Verstappen cede la corona con la vittoria nel GP

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:03
Milano Cortina, la Fiamma Olimpica il 15 dicembre al parco di Selinunte
15:00
La Lazio vuole Raspadori, ma prima serve l'addio di Castellanos
MCH VLAHOVIC SEDUTO ALLENAMENTO 9/12 MCH
14:40
Vlahovic assiste seduto a bordocampo all'allenamento della Juve
14:28
McLaren ha messo all'asta l'auto di Formula 1 della stagione 2026
14:26
La McLaren F1 2026 è già stata venduta all'asta