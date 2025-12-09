Ferrrai, Hamilton: "Niente telefono in inverno, voglio staccare. Non parlerò di F1 con nessuno"

Per Hamilton, inoltre, sarà la prima volta senza telefono, come dichiarato da lui stesso: "In genere l'ho sempre avuto a portata di mano, ma questa volta finirà nel cestino...". Il pilota britannico ha vissuto un finale di stagione tutt'altro che semplice, con tre eliminazione consecutive in Q1 tra Las Vegas e Yas Marina più quella nelle qualifiche della Sprint a Losail. Hamilton, però, prova a non scoraggiarsi trovando conforto nelle parole dei tifosi: "Ho ricevuto un supporto incredibile da tante persone che hanno viaggiato in tutto il mondo, inviandomi messaggi. I miei fan sono stati ciò che mi ha spinto ad andare avanti, sono stati davvero la mia roccia. Mia madre è stata fenomenale, così come mio padre e la mia famiglia. Direi che è stata una fortuna avere queste brave persone intorno a me". E poi conclude: Vedo ragazzi e adulti che mi sostengono e mi ricordano perché faccio quello che faccio e di non mollare mai, cosa di cui sono davvero grato".