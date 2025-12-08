Ferrari, flop Hamilton: stagione da incubo, chiude l'anno senza podi. È la prima volta in carriera

Il 2025 della Ferrari doveva essere l'anno della svolta, ma si è trasformato in un calvario tecnico e sportivo. Hamilton ha faticato ad adattarsi alla SF-25 finendo regolarmente lontano dalle posizioni che contano, spesso battuto anche dai rivali diretti e perdendo pure il confronto interno con Leclerc. I tifosi della Rossa sognavano il Mondiale, si ritrovano con una statistica "horror": Hamilton non era mai stato così in basso. Ora tutta la speranza è riversata sul 2026.