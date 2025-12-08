Logo SportMediaset

Formula 1
formula 1

Ferrari, flop Hamilton: stagione da incubo, chiude l'anno senza podi. È la prima volta in carriera

Stagione da incubo per Lewis Hamilton: il 2025 si chiude senza nemmeno un podio

di Stefano Fiore
08 Dic 2025 - 10:26

La prima stagione di Lewis Hamilton alla Ferrari si chiude con un numero impietoso: zero. Zero vittorie, ma soprattutto zero podi. Per il sette volte campione del mondo, l'ultima gara della stagione sancisce un record negativo senza precedenti.

Crolla il mito: dal 2007 al 2024 sempre a podio, ora il buio

 Il dato fa spavento se si guarda alla carriera del britannico. Dal suo esordio con la McLaren nel 2007, passando per l'era d'oro della Mercedes, Lewis Hamilton non aveva mai concluso un campionato senza salire almeno una volta sul podio. Anche nelle annate più difficili, anche con le monoposto meno competitive (come la problematica Mercedes W13 del 2022), Hamilton era sempre riuscito a graffiare, a strappare anche "solo" un terzo posto. Questa striscia leggendaria, durata 18 stagioni consecutive, si è infranta proprio nell'anno del tanto atteso matrimonio con il Cavallino Rampante.

Un matrimonio partito male: le aspettative tradite

 Il 2025 della Ferrari doveva essere l'anno della svolta, ma si è trasformato in un calvario tecnico e sportivo. Hamilton ha faticato ad adattarsi alla SF-25 finendo regolarmente lontano dalle posizioni che contano, spesso battuto anche dai rivali diretti e perdendo pure il confronto interno con Leclerc. I tifosi della Rossa sognavano il Mondiale, si ritrovano con una statistica "horror": Hamilton non era mai stato così in basso. Ora tutta la speranza è riversata sul 2026.

Nicole Scherzinger incanta i sorteggi con l'inno per i Mondiali 2026

1 di 112
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

hamilton
ferrari
record
negativo
2025

