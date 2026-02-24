Operazioni

Il team Aston Martin potrebbe comprare il "suo" marchio di automobili

Amr GP Holding acquisterebbe per 50 milioni di dollari i diritti sul costruttore di sportive  

di Tommaso Marcoli
24 Feb 2026 - 14:30
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Non sembra essere un inizio anno particolarmente significativo per Aston Martin. La scuderia di Formula 1 è alle prese con difficoltà tecniche legate al motore (fornito da Honda), all'alba di una stagione che con il nuovo regolamento mischia le carte in tavola. A lato delle attività sportive, il marchio di automobili registra un'annata sottotono rispetto alle aspettative: nel 2025 ha consegnato 5.448 vetture, in calo rispetto alle 6 mila del 2024. Per risolvere i problemi, meglio giocare di squadra.
Un affare
Per compensare le perdite finanziarie, Aston Martin taglierà i costi del 16%, ridurrà gli investimenti e - per migliorare la liquidità del gruppo - sembrerebbe esserci una trattativa per cedere i diritti del marchio ad Amr GP Holding per un totale di 50 milioni di dollari. Le due realtà (sebbene condividano il nome) sono aziende distinte l'una dall'altra: Aston Martin Lagonda è quotata in borsa mentre Aston Martin Aramco F1 team è gestito da un gruppo privato. Tuttavia, un elemento comune a entrambe c'è: Lawrence Stroll.
Un'unica regia
L'imprenditore canadese, padre del pilota di Formula 1 Lance Stroll (che corre con Aston Martin) detiene il 32,65% della casa automobilistica e al contempo la maggioranza della scuderia. Il 54% dell'assemblea di Aston Martin Lagonda si è detta favorevole alla cessione dei diritti di utilizzo del marchio in favore del team di F1. In questo modo, Asml andrebbe sotto la direzione di Amr GP Holding. Dietro all'operazione ci sarebbe un'unica regia che - evidentemente - ci guadagnerebbe. 

aston martin
formula 1
f1

Ultimi video

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

I più visti di Formula 1

"Norris-Corceiro: è finita". Il video che rivela la rottura

La safety car di Formula 1 è in vendita

Le nuove vetture sono più lente di oltre due secondi e mezzo

Toto Wolff a caccia del nuovo Antonelli: ingaggiato il fenomeno Niccolò Perico

Red Bull che rischio! La monoposto di Tsunoda va a fuoco

La Ferrari riparte con l'entusiasmo di Hamilton: "Sarà una stagione infernale"

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:25
Sogliano: "Momento drammatico per il Verona, ma esigo rispetto"
15:19
Inter, per passare con il Bodo serve lo spirito di quella notte magica del 1990
15:32
L'Aia 'sbugiarda' Chiffi: "Giusto togliere il rigore al Napoli. Il gol di Gutierrez non era da annullare"
 Coppa del Mondo
15:16
Mondiali in bilico? Le violenze in Messico preoccupano, la Germania chiede garanzie
Caos Messico: calciatrici in fuga
15:11
Caos Messico: calciatrici in fuga