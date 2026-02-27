Serie A, anticipi e posticipi 28ª, 29ª e 30ª giornata: date e orari ufficiali

Definiti avversari e date degli ottavi delle coppe europee con Atalanta, Bologna, Fiorentina e Roma ancora in corsa, anche la Lega Calcio Serie A ufficializza date e orari delle prossime giornate. Sono infatti stati stabiliti anticipi e posticipi della 28esima, 29esima e 30esima di campionato, fino alla pausa per le nazionali.