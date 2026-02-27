Serie A, anticipi e posticipi 28ª, 29ª e 30ª giornata: date e orari ufficiali
Definito il calendario delle coppe europee, anche la Serie A può ufficializzare date e orari delle prossime giornate
Definiti avversari e date degli ottavi delle coppe europee con Atalanta, Bologna, Fiorentina e Roma ancora in corsa, anche la Lega Calcio Serie A ufficializza date e orari delle prossime giornate. Sono infatti stati stabiliti anticipi e posticipi della 28esima, 29esima e 30esima di campionato, fino alla pausa per le nazionali.
Il derby Milan-Inter, clou della 28/a, si giocherà domenica 8 marzo alle 20.45, ma il turno si aprirà venerdì 6 con Napoli-Torino. Sabato spazio a Cagliari-Como, Atalanta-Udinese e Juventus-Pisa, mentre domenica si sono la sfida salvezza Lecce-Cremonese (12.30), poi alle 15.00 Fiorentina-Parma e Bologna-Verona. Alle 18.00 Genoa-Roma, mentre lunedì sera si giocherà Lazio-Sassuolo.
Torino-Parma inaugura la 29/a giornata la sera di venerdì 13, mentre sabato alle 15 ci sarà Inter-Atalanta e Lazio-Milan domenica alle 20.45. Il Napoli ospita il Lecce alle 18.00 mentre in serata la Juve fa visita all'Udinese. Verona-Genoa si gioca alle 12.30 della domenica, prima di Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna, entrambe alle 15.00. Sfida Champions tra Como e Roma alle 18.00. Cremonese-Fiorentina si disputerà lunedì alle 20.45.
Due sfide venerdì 20 marzo per la 30/a giornata, visto lunedì 23 si apre la finestra dedicata alle nazionali con l'Italia impegnata giovedì 26 marzo nella semifinale contro l'Irlanda del Nord e in caso di vittoria il 31 contro la vincente di Galles-Bosnia: alle 18.30 è in programma Cagliari-Napoli, alle 20.45 si sfidano Genoa e Udinese. Sabato alle 15.00 Parma-Cremonese precede Milan-Torino alle 18.00 e Juventus-Sassuolo alle 20.45. Como e Pisa scendono in campo domenica alle 12.30, poi alle 15.00 tocca a Atalanta-Verona e Bologna-Lazio in contemporanea. Alle 18.00 c'è Roma-Lecce , mentre in turno di campionato si chiude con Fiorentina-Inter. Di seguito il calendario completo, partita per partita:
28°GIORNATA
- Napoli-Torino 6/03/2026 h 20:45
- Cagliari-Como 7/03/2026 h 15:00
- Atalanta-Udinese 7/03/2026 h 18:00
- Juventus-Pisa 7/03/2026 h 20:45
- Lecce-Cremonese 8/03/2026 h 12:30
- Bologna-Verona 8/03/2026 h 15:00
- Fiorentina-Parma 8/03/2026 h 15:00
- Genoa-Roma 8/03/2026 h 18:00
- Milan-Inter 8/03/2026 h 20:45
- Lazio-Sassuolo 9/03/2026 h 20:45
29° GIORNATA
- Torino-Parma 13/03/2026 h 20:45
- Inter-Atalanta 14/03/2026 h 15:00
- Napoli-Lecce 14/03/2026 h 18:00
- Udinese-Juventus 14/03/2026 h 20:45
- Verona-Genoa 15/03/2026 h 12:30
- Pisa-Cagliari 15/03/2026 h 15:00
- Sassuolo-Bologna 15/03/2026 h 15:00
- Como-Roma 15/03/2026 h 18:00
- Lazio-Milan 15/03/2026 h 20:45
- Cremonese-Fiorentina 16/03/2026 h 20:45
30° GIORNATA
- Cagliari-Napoli 20/03/2026 h 18:30
- Genoa-Udinese 20/03/2026 h 20:45
- Parma-Cremonese 21/03/2026 h 15:00
- Milan-Torino 21/03/2026 h 18:00
- Juventus-Sassuolo 21/03/2026 h 20:45
- Como-Pisa 22/03/2026 h 12:30
- Atalanta-Verona 22/03/2026 h 15:00
- Bologna-Lazio 22/03/2026 h 15:00
- Roma-Lecce 22/03/2026 h 18:00
- Fiorentina-Inter 22/03/2026 h 20:45