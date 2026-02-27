Doualla agli assoluti di Ancona nei 60 metri alla ricerca di un posto per i mondiali di Torun
La 16enne velocista in gara contro Dosso appena scesa sotto i 7 secondi. Nell'anteprima odierna in pedana Fabbri nel pesodi Redazione Sprintnews
© Getty Images
Kelly Doualla sarà una delle protagoniste più attese dei prossimi campionati italiani assoluti indoor, che si svolgeranno al PalaCasali di Ancona da oggi al 1° marzo, impegnata nei 60 metri donne che si disputeranno proprio nella giornata conclusiva dell'evento, dove la grande curiosità starà nel vedere se la 16enne velocista riuscirà a conquistare definitivamente il diritto a partecipare ai mondiali di Torun, quale seconda italiana insieme alla primatista italiana Zaynab Dosso, anche lei presente nella competizione e reduce dallo strepitoso nuovo record di 6"99, realizzato proprio nel meeting della città polacca dove si svolgerà la manifestazione iridata a marzo.
La 16enne giovanissima velocista azzurra, che detiene il primato europeo under 18 con il tempo di 7"19 ottenuto sulla distanza nel corso della passata stagione invernale, è attualmente qualificata per i campionati del mondo al coperto in virtù della sua posizione nel ranking che la vede con il miglior tempo dell'anno di 7"27 davanti alla sue due connazionali, Gloria Hooper che ha realizzato lo stesso crono ma è in ogni caso dietro, e Alice Pagliarini che ha corso in 7"28, per cui la gara degli assoluti sarà determinante per delineare le posizioni in quanto chi tra le tre si piazzerà davanti alle altre sarà quasi certamente la seconda italiana a rappresentare l'Italia nella competizione iridata.
© Getty Images
Allo stesso modo che quella femminile, anche la prova maschile sui 60 metri sarà decisiva per determinare i due posti italiani per i prossimi mondiali di Torun, con una situazione attuale ancora più incerta nel senso che un atleta, Filippo Randazzo, ha già realizzato il minimo previsto di 6"59, mentre secondo il ranking dietro di lui è qualificato Stephen Awuah Baffour con uno stagionale di 6"61, ma tutto può ancora succedere e sarà determinante pure in tale contesto la sfida tricolore, dove saranno presenti su tutti il campione europeo di Istanbul 2023, Samuele Ceccarelli, anche lui a 6"61 nell'anno, Eric Marek progredito in stagione sino a 6"63, senza dimenticare il campione uscente Yassin Bandaogo accreditato di 6"65.
Se il debutto in un campionato italiano assoluto di Doualla sarà la maggiore curiosità della manifestazione, oltre alle prove veloci tanti sono gli spunti tecnici di grande interesse a iniziare dalle pedane dei salti dove, nel triplo maschile ci sarà il sicuro esordio stagionale dell'argento mondiale di Tokyo, Andrea Dallavalle, mentre è iscritto ma non ha ancora sciolto la riserva il campione europeo e iridato al coperto, Andy Diaz, in una gara in cui entrambi gli atleti chiariranno le loro possibilità di puntare alla partecipazione negli imminenti campionati di Torun.
Sulla pedana del lungo maschile non ci sarà Mattia Furlani che ha scelto di rinunciare per preparare al meglio i prossimi appuntamenti, ma sarà in gara il 17enne nuovo talento emergente Daniele inzoli che sfiderà Gabriele Chilà tornato recentemente vicino alla soglia degli 8 metri, mentre su quella femminile sarà invece in gara Larissa Iapichino che proverà la sua condizione dopo la vittoria del trofeo del World Indoor Tour, con il triplo donne che dovrebbe vedere il ritorno in gara di Dariya Derkach, ma anche la principale specialista italiana della specialità scioglierà la riserva nelle prossime ore.
Nel mezzofondo da segnalare in particolare tra gli uomini la sfida dagli elevati contenuti tecnici tra Federico Riva, neo primatista italiano indoor dei 1500 metri e finalista ai mondiali di Tokyo, che affronterà il detentore del record all'aperto sulla distanza, Pietro Arese, sia in tale disciplina che nei 3000 metri, mentre tra le donne l'atleta di spicco è Eloisa Coiro che inseguirà l'ennesima maglia tricolore sugli 800, mentre nei 1500 al femminile non ci sarà la primatista nazionale indoor, Marta Zenoni, già qualificata per i mondiali di Torun.
Tra gli altri grandi protagonisti dell'atletica italiana, presenti, ci sarà l'oro olimpico della 20 km di Tokyo, Antonella Palmisano, impegnata in una prova per lei abbastanza inusuale dei 3000 donne in pista, che affronterà la prima campionessa italiana dell'inedita maratona di marcia, Sofia Fiorini, oltre che Serena Di Fabio.
Nelle prove veloci sui 60 ostacoli ancora in forse al maschile la presenza di Lorenzo Simonelli, mentre tra le donne ci sarà la primatista italiana dei 100 H all'aperto, Giada Carmassi, che ha sfiorato di 2 centesimi in stagione con 7"96 il record nazionale sulla distanza corta, mentre anche in questa disciplina c'è curiosità per la presenza di un'altra giovanissima, Alessia Succo che ha compiuto 17 anni da pochi giorni, primatista del mondo al coperto under 18 nella disciplina con ostacoli più bassi per la categoria, che si metterà in gioco contro le più forti specialiste italiane tra cui Elena Carraro ed Elisa Di Lazzaro.
Nell'anteprima odierna Leonardo Fabbri sarà in pedana nel getto del peso, forte del suo stagionale non ufficiale di 22.50 realizzato in Sudafrica e del 21.82 ufficiale, per testare ancora la sua condizione in vista dei mondiali, mentre in gara ci sarà pure Zane Weir, campione europeo indoor a Istanbul 2023.