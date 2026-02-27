Doualla agli assoluti di Ancona nei 60 metri alla ricerca di un posto per i mondiali di Torun

La 16enne giovanissima velocista azzurra, che detiene il primato europeo under 18 con il tempo di 7"19 ottenuto sulla distanza nel corso della passata stagione invernale, è attualmente qualificata per i campionati del mondo al coperto in virtù della sua posizione nel ranking che la vede con il miglior tempo dell'anno di 7"27 davanti alla sue due connazionali, Gloria Hooper che ha realizzato lo stesso crono ma è in ogni caso dietro, e Alice Pagliarini che ha corso in 7"28, per cui la gara degli assoluti sarà determinante per delineare le posizioni in quanto chi tra le tre si piazzerà davanti alle altre sarà quasi certamente la seconda italiana a rappresentare l'Italia nella competizione iridata.