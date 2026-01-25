Al via i primi test invernali ma Ferrari, Aston Martin e McLaren gireranno solo da martedì

Sia Ferrari che McLaren salteranno volutamente il primo giorno di test a Barcellona. In casa McLaren non si tratta di ritardi o problemi di assemblaggio. La decisione è strategica e legata alla portata della rivoluzione regolamentare. A spiegarlo è stato il team principal Andrea Stella: "Abbiamo intenzione di iniziare i test il secondo o il terzo giorno, quindi non li faremo il primo giorno". La logica è semplice: ogni giorno guadagnato in fase di progettazione può tradursi in prestazione, mentre anticipare il debutto significa congelare troppo presto il progetto. "Volevamo dedicare più tempo possibile allo sviluppo", ha aggiunto Stella, chiarendo come il compromesso sia stato fatto guardando alla competitività finale e non alla quantità di chilometri percorsi. Quanto alla scuderia di Maranello, per il team principal Fred Vasseur "la cosa più importante è essere riusciti ad arrivare a oggi senza problemi e penso che questo sia un buon passo avanti per i test in Catalogna. A Barcellona l'obiettivo sarà quello di ottenere il massimo delle informazioni sulla vettura, il massimo dei dati e poi inizieremo lo sviluppo anche da lì".