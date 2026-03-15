Ora è anche ufficiale: Ashley Cole è il nuovo allenatore del Cesena

Nato a Londra nel 1980, Cole è una delle figure più rappresentative nella storia del calcio d’oltremanica ed uno dei giocatori inglesi più vincenti di sempre. Nelle quindici stagioni vissute tra Arsenal e Chelsea ha alzato 14 trofei nazionali, vincendo per tre volte la Premier League e sette volte la FA Cup, stabilendo per quest’ultima competizione un record tuttora imbattuto. In ambito europeo, invece, ha conquistato entrambi i maggiori trofei continentali, vincendo sia la UEFA Champions League che la UEFA Europa League, entrambe con la maglia del Chelsea.