Ecco la Ferrari SF-26, subito in pista a Fiorano con Hamilton

© Getty Images
© Getty Images
La livrea biancorossa della nuova nata riprende curiosamente quella "Lauda 1975 Edition" utilizzata lo scorso anno a Monzadi Stefano Gatti
© Getty Images
© Getty Images
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Inizia nel contesto di una giornata uggiosa a Maranello e dintorni l'avventura della Ferrari SF-26, la monoposto alla quale sono affidate in blocco le speranze del Cavallino Rampante di tornare a galoppare dopo un 2025 deludente a tutto tondo. La nuova Rossa di Charles Leclerc e Lewis Hamilton è stata svelata ufficialmente alle 11.30 con il debutto ufficiale sulla Pista di Fiorano. A mettersi per primo al volante è stato Lewis Hamilton per un installation lap ad andatura per forza di cose ridotto sulla pista umida per il sette volte campione del mondo, concluso sulla linea del traguardo, dove la nuova nata è stata attorniata da ingegneri e meccanici per un primo e attesissimo check di tutti i sistemi. A seguire i primi chilometri della nuova nata una folla di appassionati giunti a Maranello da tutta Italia fin dalle prime ore del mattino.
Rispetto al programma iniziale (verosimilmente a causa delle condizioni meteo) i primi giri di ruote - inizialmente previsti nel primo pomeriggio - sono stati anticipati alla tarda mattinata. Dopo una pausa di una ventina di minuti seguita all'installation lap, Hamilton ha concluso la sua prima "giornata" di lavoro al volante della SF-26 a mezzogiorno, per poi confidare le sue prime impressioni al management ferrarista e agli ingegneri, lasciando la monoposto a Leclerc che ha a sua volta coperto un paio di giri con la SF-26 sulla quale per esigenze media erano stati applicati i suoi elementi identificativi.
© Getty Images
La SF-26 sfoggia il classico rosso Ferrari, "sporcato" dal bianco, come spesso accaduto in passato a caratterizzare le monoposto da Gran Premio della Scuderia, oltre all'abbigliamento ufficiale dei componenti del team, a partire dai due piloti. Si tratta di un cuore bianco che avvolge l'area dell'abitacolo e si prende per interno quella del cofano motore. Molto più di una presenza secondaria, che ricorda quella delle Ferrari di Formula Uno di metà anni Settanta (senza però il motivo del tricolore italiano) e che era già stata rilanciata sulla SF16-H guidata dieci anni fa nel Mondiale da Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. C'è anche una presenza del blu del title sponsor HP sul cofano stesso e sull'alettone, mentre la linea più bassa della monoposto e alcuni elementi delle ali sono nere.
© Getty Images
Da ricordare anche - a titolo di semplice curiosità - che la livrea biancorossa della SF-26 era in un certo senso anticipata lo scorso autunno da quella della SF-25 (in quel caso con tanto di tricolore) schierata nel Gran Premio d'Italia 2025 appunto per celebrare i cinquant'anni dal primo titolo iridato di Niki Lauda al volante della 312 T, una delle Ferrari più belle e vincenti di sempre.
FREDERIC VASSEUR (Team Principal&General Manager)
"Il 2026 sarà una stagione estremamente eccitante per via del nuovo regolamento tecnico. Probabilmente si tratta della rivoluzione più grande degli ultimi venticinque anni: telaio, power unit, batterie, pneumatici, regolamento sportivo. Questo significa che siamo partiti tutti da zero e che l'approccio è stato necessariamente diverso dal passato. Anche per questo la presentazione della monoposto è stata particolarmente emozionante. Abbiamo messo molte energie, tempo e impegno in questo progetto, che è partito un anno fa. Quello che è particolarmente importante è che ogni squadra ha preso strade diverse. Vuol dire che dobbiamo essere molto aperti e molto reattivi. Servirà da parte nostra molta stabilità, lavorare tutti insieme nella stessa direzione. Ringraziamo tutti i tifosi per il loro supporto. Per tutti noi è di fondamentale importanza".