Ecco la Ferrari SF-26, subito in pista a Fiorano con Hamilton

"Il 2026 sarà una stagione estremamente eccitante per via del nuovo regolamento tecnico. Probabilmente si tratta della rivoluzione più grande degli ultimi venticinque anni: telaio, power unit, batterie, pneumatici, regolamento sportivo. Questo significa che siamo partiti tutti da zero e che l'approccio è stato necessariamente diverso dal passato. Anche per questo la presentazione della monoposto è stata particolarmente emozionante. Abbiamo messo molte energie, tempo e impegno in questo progetto, che è partito un anno fa. Quello che è particolarmente importante è che ogni squadra ha preso strade diverse. Vuol dire che dobbiamo essere molto aperti e molto reattivi. Servirà da parte nostra molta stabilità, lavorare tutti insieme nella stessa direzione. Ringraziamo tutti i tifosi per il loro supporto. Per tutti noi è di fondamentale importanza".