PROVE UFFICIALI

Antonelli nella storia: pole a Shanghai, le Ferrari in seconda fila

Il pilota italiano scatterà davanti a tutti nel secondo appuntamento iridato, al suo fianco il compagno di sqadra Russell

di Stefano Gatti
14 Mar 2026 - 09:47
© Getty Images

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Prima pole position nel Mondiale per Andrea Kimi Antonelli che la stabilisce con la sua Mercedes in un minuto, 32 secondi e 64 millesimi al capolinea delle movimentate prove ufficiali del Gran Premio della Cina a Shanghai. Prima fila tutta Mercedes con George Russell che incassa 222 millesimi dal proprio compagno di squadra al termine di una qualifica sofferta (problemi di natura elettrica alla power unit) per il leader del Mondiale che poche ore prima si era imposto nella gara Sprint Dopo un breve duello iniziale con le Ferrari. A diciannove anni, sei mesi e diciotto giorni di età Antonelli è il più giovane pilota della storia a mettere a segno la pole (primato strappato a Sebastian Vettel) e il primo italiano a farlo quasi diciassette dopo Giancarlo Fisichella con la Force India-Mercedes nel 2009 a Spa-Francorchamps. Antonelli riscatta con la sua storica pole position una deludente Sprint: solo quinto dopo una partenza al rallentatore e una penalità per un contatto con Hadjar. Dietro alle due Mercedes ci sono - in agguato - le due Ferrari di Lewis Hamilton (+0.351) e Charles Leclerc (+0.364), ad ordine invertito alle spalle di Russell sul podio nella prima Sprint dell'anno. Terza fila di nuovo monocolore per le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, quarta per Pierre Gasly con la Alpine e per Max Verstappen con la Red Bull, mentre a chiudere le top ten sono Isack Hadjar con l'altra Red Bull e Oliver Bearman con la Haas spinta dalla power unit Ferrari.

Nico Hulkenberg apre la fila centrale dello schieramento (la sesta). Primo degli eliminati del Q2, il pilota tadesco di Audi la divide con Franco Colapinto (Alpine). Settima fila per Esteban Ocon (Haas) e per Liam Lawson con la Racing Bulls. Dalla settima scattano il rookie Arvid Lindblad con l'altra VCARB03 e Gabriel Bortoleto (Audi) che finisce fuori (provocando l'esposizione delle bandiere gialle) nelle battute finale del blocco di mezzo delle qualifiche cinesi. 

Primo escluso al taglio iniziale del Q3, Carlos Sainz con la Williams-Mercedes apre la nona fila completata dal suo compagno di squadra Alexander Albon: ancora notte fonda per lo storico team fondato da sir Frank. Ultime due file a colori alternati per la sempre più deludente Aston Martin e per la ancora troppo acerba Cadillac. Fernando Alonso con la verdona AMR26 divide la decima fila con Valtteri Bottas e la sua MAC-26 a stelle e strisce. Undicesima e ultima fila per i rispettivi compagni di squadra Lance Stroll e Sergio Perez.

Antonelli in Pole, seconda fila Ferrari: gli scatti delle Qualifiche

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© Getty Images |  Kimi Antonelli P1 - Mercedes #12
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