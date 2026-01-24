Colpi di test: Ferrari a Barcellona per stupire, la Williams è già un caso

Significativo poi constatare come il forfait allo shakedown catalano riguardi proprio la Williams, team che ha sorprendentemente chiuso al quinto posto il Mondiale Costruttori 2025 dietro alla Big Four McLaren, Mercedes, Red Bull e Ferrari. Segnale inequivocabile che... nessuno (del resto del mondo) è al sicuro e che il solco tra le prime della classe e il gruppo è destinato a confermarsi e probabilmente a farsi ancora più incolmabile. Alla faccia della ripartenza da zero e delle... pari opportunità per tutti al via di una nuova. Anche perché, se Williams piange, non è che altre ridano a crepapelle, tra i dubbi di Aston Martin (e Honda) e le incognite che circondano l'esordio in scena di Audi e Cadillac.