Ciclismo: Del Toro vince la Tirreno-Adriatico, ultima tappa a Milan

15 Mar 2026 - 16:21

Il messicano Isaac Del Toro (Uae Team Emirates XRG) ha vinto la Tirreno Adriatico 2026, conclusasi oggi con la tappa Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto, di 142 km, che ha visto il successo in volata dell'azzurro Jonathan Milan (Lidl-Trek). Il friulano ha battuto sul traguardo Sam Welsford e Laurenz Rex, mentre Del Toro è arrivato col gruppo, assicurandosi il successo finale con 40 secondi di vantaggio sullo statunitense Matteo Jorgenson e di 42 su Giulio Pellizzari.

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