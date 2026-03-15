Milano Cortina, Malagò: "Orgogliosi per Paralimpiadi con numeri da record"

"Le parole stanno a 0, i numeri dicono tutto. Da qualsiasi punto li si girano sono un record. E siamo davvero orgogliosi, da italiani. Perchè se sei una nazione leader a livello sportivo e organizzi una manifestazione in casa, puoi essere il più bravo di tutti a organizzare ma se non vinci c'è sempre uno sfondo agrodolce e qualche polemica". Così il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Mamagò parlando in conferenza stampa a Cortina nell'ultima giornata delle Paralimpiadi. "Non penso che nessuno ci ha regalato niente, grazie davvero a tutti quelli di Milano Cortina 2026", ha aggiunto.