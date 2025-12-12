Una Porsche 911 GT3 davvero molto speciale

Questa Porsche 911 GT3 sarà prodotta in soli 90 esemplari
La F.A.90 celebra Ferdinand Alexandre Porsche, designer della prima 911, che nel 2025 avrebbe compiuto 90 annidi Redazione Drive Up
A inizio anni '60 Ferdinand Alexander Porsche disegnò una delle automobili più iconiche delle storia. Oggi la sua intuizione, la sua visione continua a essere il simbolo del marchio che porta il suo cognome in tutto il mondo: la 911. Parliamo di una delle automobili sportive più conosciute al mondo, probabilmente la sportiva europea più a lungo in produzione. Un simbolo, una leggenda. Nel 2025 "Butzi" - questo il suo soprannome - avrebbe compiuto 90 anni. Per festeggiare, è stata realizzata una GT3 in edizione limitata.
Per realizzare questo tributo, Porsche ha coinvolto il programma Sonderwunsch: l'unico autorizzato a realizzare versioni ultra esclusive e personalizzate secondo le volontà del cliente. Tutto il progetto è stato seguito in prima persona da Mark Porsche - figlio di Butzi - che ha supportato la creazione dell'automobile attraverso l'archivio di famiglia e consultando i ricordi personali. In questo modo, il risultato è il più vicino possibile agli interessi e ai gusti del designer della 911.
Dettagli unici
La scelta è ricaduta su una 992.2 GT3, essendo la più vicina tecnicamente - motore aspirato, cambio manuale, trazione posteriore - alla prima 911. La tinta per la carrozzeria F.A. Greenmetallic s'ispira alla Oak Green ed è stata sviluppata esclusivamente per questo progetto. Anche i cerchi Sport Classic - non disponibili su GT3 - in nero satinato lucido sono un tributo al modello del 1963. L'abitacolo riproduce la trama della giacca preferita di Butzi con pelle Club color Tartufo abbinata alle cuciture Gesso e agli inserti centrali in tessuto F.A. Grid Weave. Ne saranno prodotte soltanto 90 unità, ordinabili da aprile 2026 a un prezzo di 366.237 euro.