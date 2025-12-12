Una Porsche 911 GT3 davvero molto speciale

Per lui

Per realizzare questo tributo, Porsche ha coinvolto il programma Sonderwunsch: l'unico autorizzato a realizzare versioni ultra esclusive e personalizzate secondo le volontà del cliente. Tutto il progetto è stato seguito in prima persona da Mark Porsche - figlio di Butzi - che ha supportato la creazione dell'automobile attraverso l'archivio di famiglia e consultando i ricordi personali. In questo modo, il risultato è il più vicino possibile agli interessi e ai gusti del designer della 911.

Dettagli unici

La scelta è ricaduta su una 992.2 GT3, essendo la più vicina tecnicamente - motore aspirato, cambio manuale, trazione posteriore - alla prima 911. La tinta per la carrozzeria F.A. Greenmetallic s'ispira alla Oak Green ed è stata sviluppata esclusivamente per questo progetto. Anche i cerchi Sport Classic - non disponibili su GT3 - in nero satinato lucido sono un tributo al modello del 1963. L'abitacolo riproduce la trama della giacca preferita di Butzi con pelle Club color Tartufo abbinata alle cuciture Gesso e agli inserti centrali in tessuto F.A. Grid Weave. Ne saranno prodotte soltanto 90 unità, ordinabili da aprile 2026 a un prezzo di 366.237 euro.