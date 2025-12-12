Real Madrid, prossime tre partite decisive per la panchina di Xabi Alonso

Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, il futuro di Xabi Alonso è appeso a un filo. Per il tecnico del Real Madrid, infatti, saranno decisive le prossime tre sfide contro l'Alaves, il Talavera in Copa del Rey e il Siviglia. All'ex allenatore del Bayer Leverkusen viene contestata soprattutto la condizione fisica della squadra. La sconfitta casalinga contro il Manchester City in Champions League ha ulteriormente aggravato la posizione di Xabi Alonso, visto che è la seconda consecutiva al Bernabeu dopo quella contro il Celta Vigo.