Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Real Madrid, prossime tre partite decisive per la panchina di Xabi Alonso

12 Dic 2025 - 17:05
© Getty Images

© Getty Images

Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, il futuro di Xabi Alonso è appeso a un filo. Per il tecnico del Real Madrid, infatti, saranno decisive le prossime tre sfide contro l'Alaves, il Talavera in Copa del Rey e il Siviglia. All'ex allenatore del Bayer Leverkusen viene contestata soprattutto la condizione fisica della squadra. La sconfitta casalinga contro il Manchester City in Champions League ha ulteriormente aggravato la posizione di Xabi Alonso, visto che è la seconda consecutiva al Bernabeu dopo quella contro il Celta Vigo.

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Salah via dal Liverpool? Prime voci dall'Arabia Saudita, decisiva la sua volontà

Icardi, col Gala è rottura totale. Mauro sogna la Serie A: è stato proposto al Milan

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:19
Bayern Monaco-Upamecano: trattativa per il rinnovo ancora bloccata
17:05
Real Madrid, prossime tre partite decisive per la panchina di Xabi Alonso
16:10
Lazio, trattative ancora in stallo per due rinnovi
15:10
Crystal Palace, il Bayern Monaco piomba su Guéhi
14:30
Napoli, Torino e Cremonese su Marianucci