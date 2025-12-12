Milan-Como a Perth, Simonelli: "Ipotesi ancora non tramontata, aspettiamo la FIFA"

Le parole del presidente della Lega Serie A in conferenza stampa al termine dell'assemblea odiernadi Redazione
"Milan-Como in Australia? Ho letto cose non corrette in questi giorni, la situazione non è tramontata ed è ancora in itinere. Dopo i pareri favorevoli i Figc, Uefa e Federcalcio australiana, abbiamo avuto parere favorevole anche della Afc ma con delle condizioni non praticabili. Ne prendiamo atto". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli nel corso di una conferenza stampa al termine dell'assemblea odierna in via Rosellini, a proposito della richiesta della Federazione asiatica di usare arbitri della sua confederazione per la gara di campionato tra rossoneri e lariani a Perth.
"In Supercoppa giochiamo in Arabia ma usiamo i nostri arbitri", ha ricordato. "Per questo abbiamo scritto alla Fifa, chiedendo di avere un parere finale. Nei prossimi giorni vedrò Infantino, se la Fifa ci dirà che questa partita non si ha da fare ne prenderemo atto", ha aggiunto. "Il percorso è ancora in itinere, la deadline potrebbe essere il 18 dopo l'incontro con Infantino a Doha", ha spiegato Simonelli che in conclusione ha detto: "Noi non abbiamo pensato a un piano B, ma è chiaro che se il 18 dicembre dovessimo capire che non si potrà fare toccherà alla Lega stabilire la data in cui giocare".
Riguardo al recente incontro con il capo della polizia, il Prefetto Vittorio Pisani, Simonelli aggiunge: "Con il capo della polizia abbiamo parlato anche del riconoscimento facciale, potrebbe scontrarsi con le norme sulla privacy ma credo si possa superare. Ma credo che il future e anche la sicurezza negli stadi passa da questo. Vogliamo che i nostri stadi diventino luoghi sicuri". E, sulla proposta del Milan di fissare un tetto al prezzo massimo dei biglietti per i tifosi ospiti, il presidente della Lega Serie A ha risposto così: "Anche Inter e Juve erano favorevoli. Si è deciso di creare una commissione per fare delle proposte all'assemblea. Non mi sembra ci sia ancora una grande condivisione, ci sono posizioni diverse".
Serie A in chiaro? "Tanti italiani gradirebbero di avere una partita in chiaro, ma questo lo vedremo quando ci sarà il prossimo bando", ha detto poi Ezio Simonelli a proposito del sogno di Pier Silvio Berlusconi di poter trasmettere un giorno una partita di Serie A in chiaro la domenica sera. "Chiaramente sarà una questione di offerte adeguate, mi sembra che nell'ultimo bando c'era già questa possibilità. Così come c'era potrà essere eventualmente riproposta e poi chiaramente dobbiamo mettere sul piatto della bilancia anche le offerte che arrivano dall'esclusiva pay tv rispetto a una esclusiva limitata perché c'è anche una partita che viene fatta in chiaro", aggiunge. "Però sicuramente chi non può essere d'accordo nel fatto di far vedere il nostro calcio a più persone possibili", conclude Simonelli.