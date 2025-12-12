Milano-Cortina, Abodi: "Portabandiera rappresenteranno l'Italia con onore"

"Quattro alfieri, quattro discipline sportive bianche, una sola bandiera, quella dell'Italia. Condividiamo la travolgente emozione di Federica Brignone e Amos Mosaner, di Arianna Fontana e Federico Pellegrino, i nostri portabandiera, quattro per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, rispettivamente a Milano e a Cortina, ciascuno con una propria storia, ma tutti con la stessa passione per lo sport, la condivisione dei valori olimpici e il senso di appartenenza alla nostra Nazione". Lo dichiara il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, in una nota. "Il mio abbraccio ideale a questi atleti esemplari che vivranno, con merito, un'esperienza straordinaria, rappresentando con onore non solo i loro colleghi ma l'Italia intera, che sarà vicina a loro con lo spirito e i più nobili sentimenti", ha aggiunto.