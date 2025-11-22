Quando Porsche inaugurò la stagione sciistica con un salto

Il contesto

Siamo nel 1960. La casa automobilistica Porsche esiste soltanto da 12 anni e con un unico modello: la 356. In doppia versione coupé e cabriolet. Per la 911 dovremo attendere ancora tre anni. Siamo in un periodo felice e spensierato con l'Europa che sta riprendendosi e, con la diffusione del benessere economico, anche gli sport invernali iniziano a essere praticati da molte più persone. Da qui l'idea: utilizzare un argomento di tendenza per pubblicizzare il proprio prodotto.

Il salto

Il marketing è una disciplina agli inizi e per questo in piena sperimentazione, eppure l'intuizione di Porsche sarà destinata a fare scuola. Viene ingaggiato Egon Zimmermann, campione che vincerà nel 1964 le Olimpiadi. La 356 coupé è sul passo Flexen, in Austria, circondata da un paesaggio fiabesco e da due muri di neve. Hans Truöl è l'autore dello scatto passato alla storia come The Jump: Zimmermann esegue un salto spettacolare passando sopra la Porsche parcheggiata di traverso. Indimenticabile la didascalia: "Quando prende la scorciatoia".

Immortale

La foto diventa subito un ritratto del marchio: sportivo ma versatile; per il piacere di guida ma senza troppi sacrifici; per il tempo libero ma anche per la vita di tutti i giorni. Un'istantanea divenuta icona che ha ispirato numerosissimi altri numeri da parte di atleti sicuramente un po' azzardati. E non solo: di "amatori" che hanno messo in scena la sequenza ne è pieno il web. E in tempi recenti persino Porsche ha pubblicato il riadattamento. Nel 2021 Aksel Lund Svindal salta, sul passo Rombo, una Taycan parcheggiata di traverso. Un salto - metaforico - nel futuro della mobilità elettrica. Tutti però si ricordano di quella foto in bianco e nero, scattata 65 anni fa quando uno sciatore, indossando soltanto un maglione, saltò una Porsche 356. Ed entrò nella Storia.