Quando Porsche inaugurò la stagione sciistica con un salto

Porsche e il salto che ha fatto la storia dello sci
Una foto diventata iconica con un'auto ora leggendaria. La Casa di Zuffenhausen ha sempre avuto un certo gusto per gli scatti d'autoredi Tommaso Marcoli
Temperature in picchiata e nevicate abbondanti sulle Alpi e non soltanto lì in quota. Lo Spirito dell'Inverno si è risvegliato portando con sé la voglia di rimettersi scarponi e sci ai piedi per fare qualche discesa. Magari nel fine settimana, magari con qualche amico al seguito a bordo di una bella macchina percorrendo strade dove ogni tornante è un invito a guidare. D'altronde il legame tra sci e automobile è profondo e radicato da quando questo sport è diventato popolare. Ne sa qualcosa Porsche, autrice di uno degli "scatti" più iconici di sempre.
Il contesto
Siamo nel 1960. La casa automobilistica Porsche esiste soltanto da 12 anni e con un unico modello: la 356. In doppia versione coupé e cabriolet. Per la 911 dovremo attendere ancora tre anni. Siamo in un periodo felice e spensierato con l'Europa che sta riprendendosi e, con la diffusione del benessere economico, anche gli sport invernali iniziano a essere praticati da molte più persone. Da qui l'idea: utilizzare un argomento di tendenza per pubblicizzare il proprio prodotto.
Il salto
Il marketing è una disciplina agli inizi e per questo in piena sperimentazione, eppure l'intuizione di Porsche sarà destinata a fare scuola. Viene ingaggiato Egon Zimmermann, campione che vincerà nel 1964 le Olimpiadi. La 356 coupé è sul passo Flexen, in Austria, circondata da un paesaggio fiabesco e da due muri di neve. Hans Truöl è l'autore dello scatto passato alla storia come The Jump: Zimmermann esegue un salto spettacolare passando sopra la Porsche parcheggiata di traverso. Indimenticabile la didascalia: "Quando prende la scorciatoia".
Immortale
La foto diventa subito un ritratto del marchio: sportivo ma versatile; per il piacere di guida ma senza troppi sacrifici; per il tempo libero ma anche per la vita di tutti i giorni. Un'istantanea divenuta icona che ha ispirato numerosissimi altri numeri da parte di atleti sicuramente un po' azzardati. E non solo: di "amatori" che hanno messo in scena la sequenza ne è pieno il web. E in tempi recenti persino Porsche ha pubblicato il riadattamento. Nel 2021 Aksel Lund Svindal salta, sul passo Rombo, una Taycan parcheggiata di traverso. Un salto - metaforico - nel futuro della mobilità elettrica. Tutti però si ricordano di quella foto in bianco e nero, scattata 65 anni fa quando uno sciatore, indossando soltanto un maglione, saltò una Porsche 356. Ed entrò nella Storia.