BMW consegna a Papa Leone una iX60

Sostenibilità

"Abbiamo avuto il privilegio di consegnare a Papa Leone XIV una BMW iX60 perché testimonia il nostro approccio volto alla tutela ambientale, tema che sappiamo essere molto importante per il Santo Padre e nel quale noi crediamo profondamente”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia. La vettura conferma l'impegno del Gruppo di Monaco verso la sostenibilità e l'ecologia, temi molto cari anche al Santo Padre.

Molto potente

La iX60 è la massima espressione delle prestazioni elettriche a disposizione dei SUV BMW. Equipaggiata con un doppio motore elettrico, eroga una potenza complessiva pari a 544 CV e raggiunge i 100 km/h in soli 4,6 secondi. Grazie alla sua efficienza energetica, è in grado di percorrere fino a 701 km con un solo pieno di energia elettrica. Gli interni sono futuristici e la guida autonoma di livello 2 la rende una delle auto più sicure del segmento.