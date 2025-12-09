Logo SportMediaset

Incontri

BMW consegna a Papa Leone una iX60

Il Santo Padre ha ricevuto in dono il nuovo SUV a zero emissioni del marchio bavarese

di Redazione Drive Up
09 Dic 2025 - 12:14
BMW Group ha consegnato a Papa Leone XIV una iX60: SUV elettrico di ultima generazione. Alla consegna erano presenti il CEO di BMW AG Oliver Zipse, Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia S.p.A, Bernhard Kuhnt, Head of Region Europe e Maximilian Schoeberl, Executive Vice President Comunicazione, Politica e Corporate di BMW AG.

La BMW iX60 di Papa Leone XIV

Sostenibilità
"Abbiamo avuto il privilegio di consegnare a Papa Leone XIV una BMW iX60 perché testimonia il nostro approccio volto alla tutela ambientale, tema che sappiamo essere molto importante per il Santo Padre e nel quale noi crediamo profondamente”, ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia. La vettura conferma l'impegno del Gruppo di Monaco verso la sostenibilità e l'ecologia, temi molto cari anche al Santo Padre.
Molto potente
La iX60 è la massima espressione delle prestazioni elettriche a disposizione dei SUV BMW. Equipaggiata con un doppio motore elettrico, eroga una potenza complessiva pari a 544 CV e raggiunge i 100 km/h in soli 4,6 secondi. Grazie alla sua efficienza energetica, è in grado di percorrere fino a 701 km con un solo pieno di energia elettrica. Gli interni sono futuristici e la guida autonoma di livello 2 la rende una delle auto più sicure del segmento.

