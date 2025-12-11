Questa è la Land Rover Defender più costosa di tutte

Mitica

La divisione Land Rover Classic - che si occupa della conservazione e restauro delle storiche - ha pensato di introdurre un nuovo programma nel suo catalogo. La classica Defender potrà "vestirsi" con i colori e gli interni disponibili sulla nuova Defender OCTA: la più potente Land Rover della storia con 635 CV di potenza. Il merito è di un motore V8 sotto il cofano, la stessa architettura presente anche sulla old.

300 ore di lavoro

Un'operazione di questo livello - restaurare e reingegnerizzare un veicolo è complesso - richiede molto tempo. Soltanto per una riverniciatura completa i tecnici Land Rover Classic impiegano circa 300 ore di lavoro. Anche l'abitacolo riceve una cura artigianale e, tra i vari aggiornamenti, è compresa l'introduzione di un sistema di intrattenimento di bordo. Il prezzo è molto elevato: parliamo di almeno 218 mila euro da spendere. Persino più della nuova Defender OCTA, il cui listino parte da 189 mila euro.