Questa è la Land Rover Defender più costosa di tutte

L'eterno fuoristrada può essere ora personalizzato con tinte per la carrozzeria e interni presi in prestito dalla potentissima OCTA

di Redazione Drive Up
11 Dic 2025 - 14:45
La personalizzazione dell'automobile vive il suo momento migliore. Sono anni che, questa pratica, ha ricevuto un'evoluzione che le ha permesso di passare da sottocultura a fenomeno esclusivo. Infatti, se l'epoca del tuning è tramontata, si è affermata quella del su misura. Un corrispettivo sartoriale per colori della carrozzeria e interni. Non ci sono limiti, se non quelli del proprio portafoglio. Questa tendenza permette di far rivivere alcune leggende del passato, come la Land Rover Defender.

La Land Rover Defender Classic si veste OCTA

1 di 6
Mitica
La divisione Land Rover Classic - che si occupa della conservazione e restauro delle storiche - ha pensato di introdurre un nuovo programma nel suo catalogo. La classica Defender potrà "vestirsi" con i colori e gli interni disponibili sulla nuova Defender OCTA: la più potente Land Rover della storia con 635 CV di potenza. Il merito è di un motore V8 sotto il cofano, la stessa architettura presente anche sulla old.
300 ore di lavoro
Un'operazione di questo livello - restaurare e reingegnerizzare un veicolo è complesso - richiede molto tempo. Soltanto per una riverniciatura completa i tecnici Land Rover Classic impiegano circa 300 ore di lavoro. Anche l'abitacolo riceve una cura artigianale e, tra i vari aggiornamenti, è compresa l'introduzione di un sistema di intrattenimento di bordo. Il prezzo è molto elevato: parliamo di almeno 218 mila euro da spendere. Persino più della nuova Defender OCTA, il cui listino parte da 189 mila euro.

