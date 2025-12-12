Logo SportMediaset

Formula 1
© Getty Images | 10. Kimi Antonelli (Mercedes): $12,5 milioni
© Getty Images | 10. Kimi Antonelli (Mercedes): $12,5 milioni

Formula 1

Verstappen campione di...ingaggi: la top 10 dei piloti più pagati nel 2025

Forbes ha stilato la classifica dei dieci piloti di Formula 1 più pagati quest'anno. Norris, campione del mondo con la McLaren, è "solo" terzo

12 Dic 2025 - 16:52
Il Mondiale di Formula 1 è appena terminato con il trionfo di Lando Norris, ma nella classifica dei piloti più pagati il 'vincitore' è un altro, ovvero Max Verstappen con ben 76 milioni di dollari. Secondo Forbes, sono 363 i milioni di dollari incassati dai paperoni del circus nel 2025. Il campione del mondo della McLaren è "solo" terzo (57,5 milioni di dollari), preceduto anche da Lewis Hamilton che ha incassato 70,5 milioni di dollari, più del doppio del compagno della Ferrari Charles Leclerc solo quinto con 30 milioni di dollari.

Una top 10 milionaria nella quale c'è anche l'italiano Kimi Antonelli (con 12,5 milioni di dollari) che ha concluso il suo anno da rookie in Mercedes. "Al di là dei singoli casi - sottolinea Forbes - i piloti di F1 stanno beneficiando di due tendenze che stanno facendo crescere gli stipendi. Primo: il business della F1 è in pieno boom, con sponsorizzazioni e premi economici in aumento; Forbes stima che le dieci scuderie abbiano registrato una media di 430 milioni di dollari di ricavi nella scorsa stagione, mentre il loro valore medio è salito a 3,6 miliardi nel 2025, contro gli 1,9 miliardi nel 2023".

