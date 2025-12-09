Inter-Liverpool, dal campo al garage: ecco che auto guidano i calciatori

Vincono i SUV

Se l'esito della partita è ancora tutto da decidere, tra le automobili a vincere è sicuramente il SUV. In tutte le sue declinazioni, s'intende, incluse quelle ad altissime prestazioni. Lautaro Martinez - il Capitano dell'Inter - ha scelto come "utilitaria" Lamborghini Urus da oltre 600 CV di potenza (oltre a una Porsche 718 Boxster). Il suo compagno di squadra Marcus Thuram si affida invece alla concorrenza con Ferrari Purosangue in tinta nero opaco. La passione di Thuram per i SUV è confermata anche dalla presenza di un GLC 63 AMG. Hakan Çalhanoğlu preferisce il Mercedes G63 AMG, personalizzato da Keyvany.

Una scelta sorprendente

Lato Liverpool, Momo Salah al SUV preferisce la berlina di lusso e ha dunque optato per la Bentley Continental GT da oltre 300 km/h di velocità massima. Il difensore Virgil Van Dijk fa fede al suo ruolo e sceglie l'imponenza di una Mercedes G63 AMG mentre il portiere Allison ha preferito un'Audi SQ7. Andrew Robertson si affida al Range Rover Sport mentre Ibrahima Konatè sorprende tutti con una comune Volkswagen Golf. Sicuramente - in campo come in garage - ci sarà da divertirsi.