Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Che garage!

Inter-Liverpool, dal campo al garage: ecco che auto guidano i calciatori

I campioni delle due squadre hanno gusti comuni in fatti di automobili. In garage stravincono i SUV ad altissime prestazioni ma c'è anche chi apprezza un'automobile molto più...popolare

di Redazione Drive Up
09 Dic 2025 - 10:54
© Foto da web

© Foto da web

La sere di Champions League sono le più attese dai tifosi e le più ambite dai calciatori. Qui s'incontrano le migliori squadre e qui si costruiscono i ricordi e si vincono i trofei che si tramanderanno di generazione in generazione. La partita, però, non si gioca soltanto sul terreno di gioco ma anche in garage: i giocatori si sfidano tra cavalli, carrozzerie, livree e personalizzazioni. 

Vincono i SUV
Se l'esito della partita è ancora tutto da decidere, tra le automobili a vincere è sicuramente il SUV. In tutte le sue declinazioni, s'intende, incluse quelle ad altissime prestazioni. Lautaro Martinez - il Capitano dell'Inter - ha scelto come "utilitaria" Lamborghini Urus da oltre 600 CV di potenza (oltre a una Porsche 718 Boxster). Il suo compagno di squadra Marcus Thuram si affida invece alla concorrenza con Ferrari Purosangue in tinta nero opaco. La passione di Thuram per i SUV è confermata anche dalla presenza di un GLC 63 AMG.  Hakan Çalhanoğlu preferisce il Mercedes G63 AMG, personalizzato da Keyvany.
Una scelta sorprendente
Lato Liverpool, Momo Salah al SUV preferisce la berlina di lusso e ha dunque optato per la Bentley Continental GT da oltre 300 km/h di velocità massima. Il difensore Virgil Van Dijk fa fede al suo ruolo e sceglie l'imponenza di una Mercedes G63 AMG mentre il portiere Allison ha preferito un'Audi SQ7. Andrew Robertson si affida al Range Rover Sport mentre Ibrahima Konatè sorprende tutti con una comune Volkswagen Golf. Sicuramente - in campo come in garage - ci sarà da divertirsi.

inter
liverpool
inter-liverpool
inter liverpool
calciatori
auto calciatori
le auto dei calciatori
garage

Ultimi video

01:21
Ford Transit

Ford Transit

00:19
Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

Sabato alle 13.45 ritorna Drive Up

01:21
Sportequipe 8 GT

Sportequipe 8 GT

01:22
Nuove Seat Ibiza e Arona

Nuove Seat Ibiza e Arona

01:31
Genesis GV60 Magma

Genesis GV60 Magma

15:43
La puntata del 4 dicembre #DriveUp

La puntata del 4 dicembre #DriveUp

01:22
Maserati Meccanica Lirica

Maserati Meccanica Lirica

02:42
Le Ford Falcon di "Mad Max"

Le Ford Falcon di "Mad Max"

02:00
Genesis in espansione continua, GV60 Magma

Genesis in espansione continua, GV60 Magma

02:05
House of BMW a San Donato Milanese: si ritorna a casa

House of BMW a San Donato Milanese: si ritorna a casa

02:37
L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

L'auto con sopra Barcellona, Cupra Raval è pronta

02:36
Storia di un legame infinito, nuova Jeep Compass

Storia di un legame infinito, nuova Jeep Compass

01:52
L'editoriale: cresce, ma lentamente, il mercato dell'auto in Europa

L'editoriale: cresce, ma lentamente, il mercato dell'auto in Europa

01:27
Alpine A390

Alpine A390

01:20
Nuovo Ram Rampage

Nuovo Ram Rampage

01:21
Ford Transit

Ford Transit

I più visti di Drive Up

Lando Norris: tutte le auto del Campione del Mondo di Formula 1

Lando Norris è Campione del Mondo di Formula 1: ecco la sua collezione di auto

Sapete quali sono le auto preferite dai calciatori?

Ecco quali sono le auto preferite dai calciatori

Kia Stonic: non chiamatelo semplice aggiornamento

Kanye West ha una Mercedes davvero particolare

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:23
Xabi Alonso in bilico: "La squadra è con me, se alleni il Real devi essere preparato a questo"
11:22
Qualcuno ha parcheggiato una Ferrari sul balcone (ma non è finita bene)
11:20
L'NHL attacca Milano-Cortina 2026 per la pista di hockey all'Arena Santa Giulia: "Rispetta gli standard internazionali"
11:15
Tacconi consiglia la Juve: "Ecco quale portiere comprerei"
11:14
Sci: parte stagione velocità, Goggia guida azzurre a Sankt Moritz