Bollo auto: cosa cambia dal 1 gennaio 2026

La più importante novità riguarda l'esenzione completa per chi vive con un redditto al di sotto della media e per i possessori di automobili elettriche ed ibride. Continua a resistere il superbollo. Queste - in sintesi - le novità che saranno introdotte a partire dal Primo gennaio 2026 in materia di bollo auto.

Basso reddito

Tutto è contenuto nella nuova legge di bilancio, costruita con l'obiettivo dichiarato di aiutare le famiglie con difficoltà economiche e per incentivare la diffusione di una mobilità sostenibile. Per raggiungere questi risultati, non ci sono molte scorciatoie: basta togliere le tasse. Dunque, chi dichiara un reddito al di sotto degli 8 mila euro, non pagherà nessun bollo ma sarà obbligatorio presentare la documentazione reddituale presso l'Agenzia delle Entrate o gli uffici Regionali competenti in materia.

Elettriche no, superbollo sì

Il Governo ha anche deciso che le automobili elettriche e le ibride - immatricolate a partire dal 2022 - non pagheranno il bollo per i primi 5 anni. Una scelta pensata per favorire un rinnovamento del parco veicoli circolanti (che in Italia è tra i più vecchi d'Europa). Resta ancora in vigore il "duro a morire" superbollo. I proprietari di automobili con più di 185 kW di potenza pagheranno 20 euro per ogni kW di eccedenza con riduzioni progressive dopo 5, 10 e 15 anni dall'acquisto. Chi pensava di regalarsi una sportiva per Natale, faccia prima bene i conti.