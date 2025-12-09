Logo SportMediaset

Qualcuno ha parcheggiato una Ferrari sul balcone (ma non è finita bene)

Un giovane imprenditore austriaco, non trovando parcheggio per le vie di Vienna, ha deciso di sollevare la sua auto sul balcone di casa propria

09 Dic 2025 - 11:22
© Foto da web

© Foto da web

Sarà capitato a molti di girovagare per interminabili minuti tra le vie di una città alla ricerca di un parcheggio. Una circostanza già di per sé particolarmente fastidiosa che può diventare insopportabile se la caccia al tesoro senza fine avviene nei pressi di casa propria. Deve aver raggiunto l'esasperazione il giovane imprenditore di Vienna che, non trovando uno spazio in strada dove lasciarla, ha deciso di sollevare la sua Ferrari fin direttamente sul balcone.

Visualizza il post su Instagram
 

Una scelta particolare
Amar Dezic - questo il nome del parcheggiatore abusivo - è un 28enne che gestisce un'attività di autoricambi e officina personalizzazioni nella Capitale austriaca. Tra la sue collezione figurano anche alcune BMW e Porsche. Un posto speciale - letteralmente - sembra però averlo la Ferrari 296 GTB: bolide ibrido plug-in da 830 CV di potenza. Non volendola lasciare per strada, Dezic ha deciso di far da sé chiamando un carro attrezzi e parcheggiando l'auto in casa.
Rischi per la sicurezza
Una Ferrari da 300 mila euro su un balcone non poteva non attirare le attenzioni. Dopo una settimana di "esposizione", la Polizia è intervenuta chiedendo la rimozione immediata del veicolo. Il motivo sarebbe legato alla sicurezza dell'intero condominio, visto che in caso d'incendio l'auto potrebbe causare ulteriori problemi. Dezic dice di essersi ispirato a Dubai dove è "normale" parcheggiare l'auto in casa e non capisce perché in Austria sia illegale. Insomma, l'Europa sembra essere un passo indietro rispetto agli Emirati Arabi. O almeno. questo lo pensa Amar Dezic: 28enne milionario di Vienna.

ferrari
ferrari 296 gtb
ferrari sul balcone
ferrari parcheggio

