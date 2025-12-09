Qualcuno ha parcheggiato una Ferrari sul balcone (ma non è finita bene)

Una scelta particolare

Amar Dezic - questo il nome del parcheggiatore abusivo - è un 28enne che gestisce un'attività di autoricambi e officina personalizzazioni nella Capitale austriaca. Tra la sue collezione figurano anche alcune BMW e Porsche. Un posto speciale - letteralmente - sembra però averlo la Ferrari 296 GTB: bolide ibrido plug-in da 830 CV di potenza. Non volendola lasciare per strada, Dezic ha deciso di far da sé chiamando un carro attrezzi e parcheggiando l'auto in casa.

Rischi per la sicurezza

Una Ferrari da 300 mila euro su un balcone non poteva non attirare le attenzioni. Dopo una settimana di "esposizione", la Polizia è intervenuta chiedendo la rimozione immediata del veicolo. Il motivo sarebbe legato alla sicurezza dell'intero condominio, visto che in caso d'incendio l'auto potrebbe causare ulteriori problemi. Dezic dice di essersi ispirato a Dubai dove è "normale" parcheggiare l'auto in casa e non capisce perché in Austria sia illegale. Insomma, l'Europa sembra essere un passo indietro rispetto agli Emirati Arabi. O almeno. questo lo pensa Amar Dezic: 28enne milionario di Vienna.