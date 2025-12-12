Sinner è il tennista più amato dai tifosi per il terzo anno di fila. "Grazie"

Jannik Sinner vince non soltanto in campo ma anche tra i tifosi. L'azzurro ha conquistato infatti per il terzo anno consecutivo il titolo di ATP 'Fans Favourite'. Il numero due del mondo, dopo le affermazioni nel 2023 e nel 2024, si conferma dunque il preferito tra i tifosi di tutto il mondo, ricevendo il maggior numero di voti nello speciale sondaggio. E questo anche in un anno in cui Sinner è stato fermo tre mesi dopo la squalifica per il caso Clostebol, sostanza alla quale nel marzo 2024 era stato trovato positivo (con una concentrazione inferiore a 1 miliardesimo di grammo per litro). Sinner ha ringraziato i suoi tantissimi sostenitori con un post sui social in risposta all'annuncio dell'ATP.