Quando la Lancia Stratos arrivò in elicottero a Cervinia

Volo estivo

Nel luglio 1974 a Cervinia (2.050 m s.l.m.) c'è ancora la neve. Oggi una rarità - anche in inverno - cinquant'anni fa una circostanza piuttosto comune. La località era affollata di turisti per la stagione estiva e l'occasione si presentava ghiotta per un lancio di prodotto memorabile. A maggior ragione per Lancia, tra i marchi più chiacchierati e desiderabili d'Europa. L'idea è di Sandro Fiorio (capo ufficio stampa del marchio) la cui volontà è quella di allestire una presentazione che superi ogni aspettativa. La Stratos volteggia appesa a un elicottero all'ombra del Matterhorn: non ha ancora messo - letteralmente - una ruota su strada ed è già una leggenda.

Porta fortuna

La Lancia Stratos è considerata una delle automobili tra le più belle e iconiche. Sicuramente, è una delle più vincenti nella storia dei Rally. Disegnata da Marcello Gandini, era equipaggiata con motore e cambio V6 Ferrari Dino per distinguersi nella sua categoria sportiva. La sua carriera fu folgorante: 3 Campionati del Mondo Rally (1974, 1975, 1976) e 1 Coppa FIA Piloti (1977) con al volante Sandro Munari. L'elicottero che la accompagnò a Cervinia è un Aérospatiale SA 315B Lama. L'unico ad aver superato in volo (nel 1972) i 12 mila metri d'altitudine, record tutt'oggi ineguagliato. Cinquant'anni fa: cose dell'altro mondo.