Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Eventi

Quando la Lancia Stratos arrivò in elicottero a Cervinia

A metà anni '70 l'ufficio stampa di Lancia decide la presentazione in grande stile della sua auto sportiva di punta

di Tommaso Marcoli
03 Gen 2026 - 14:08
© instagram

© instagram

Chi li ha vissuti, ricorda gli anni '70 come un decennio di frenesia ed entusiasmo. Tutto sembrava possibile, ed effettivamente lo era: persino portare un'automobile con un elicottero in montagna. Siccome parliamo della più importante automobile sportiva dell'anno - e forse della sua Storia - per Lancia, il gusto dell'eccesso del periodo imponeva una presentazione indimenticabile.

© instagram

© instagram

Volo estivo
Nel luglio 1974 a Cervinia (2.050 m s.l.m.) c'è ancora la neve. Oggi una rarità - anche in inverno - cinquant'anni fa una circostanza piuttosto comune. La località era affollata di turisti per la stagione estiva e l'occasione si presentava ghiotta per un lancio di prodotto memorabile. A maggior ragione per Lancia, tra i marchi più chiacchierati e desiderabili d'Europa. L'idea è di Sandro Fiorio (capo ufficio stampa del marchio) la cui volontà è quella di allestire una presentazione che superi ogni aspettativa. La Stratos volteggia appesa a un elicottero all'ombra del Matterhorn: non ha ancora messo - letteralmente - una ruota su strada ed è già una leggenda.
Porta fortuna
La Lancia Stratos è considerata una delle automobili tra le più belle e iconiche. Sicuramente, è una delle più vincenti nella storia dei Rally. Disegnata da Marcello Gandini, era equipaggiata con motore e cambio V6 Ferrari Dino per distinguersi nella sua categoria sportiva. La sua carriera fu folgorante: 3 Campionati del Mondo Rally (1974, 1975, 1976) e 1 Coppa FIA Piloti (1977) con al volante Sandro Munari. L'elicottero che la accompagnò a Cervinia è un Aérospatiale SA 315B Lama. L'unico ad aver superato in volo (nel 1972) i 12 mila metri d'altitudine, record tutt'oggi ineguagliato. Cinquant'anni fa: cose dell'altro mondo. 

Ti potrebbe interessare

lancia
lancia stratos
elicottero
cervinia

Ultimi video

01:42
Seat Arona e Ibiza, ritorno con un nuovo look

Seat Arona e Ibiza, ritorno con un nuovo look

01:18
È iniziata la Dakar

È iniziata la Dakar

01:22
Dakar 2026, domani si parte

Dakar 2026, domani si parte

01:22
Mansory Pugnator Tricolore

Mansory Pugnator Tricolore

01:14
Toyota 'The Overtake'

Toyota 'The Overtake'

01:22
Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:29
Hennessey Venom Hyperblue F5 Roadster

Hennessey Venom Hyperblue F5 Roadster

01:06
Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

01:29
Mini e Le Iene

Mini e Le Iene

01:18
Nuovo XPENG G6 MY26

Nuovo XPENG G6 MY26

15:32
La puntata del 30 dicembre #DriveUp

La puntata del 30 dicembre #DriveUp

02:00
Rolls-Royce da leggenda: Phantom Centenary

Rolls-Royce da leggenda: Phantom Centenary

04:12
BMW X3 M50, 'figlia' del motorsport

BMW X3 M50, 'figlia' del motorsport

02:21
Ford Ecoline, il "furgone-cane" di "Scemo e più scemo"

Ford Ecoline, il "furgone-cane" di "Scemo e più scemo"

01:42
Seat Arona e Ibiza, ritorno con un nuovo look

Seat Arona e Ibiza, ritorno con un nuovo look

I più visti di Drive Up

Il "Re della droga" e la collezione di moto da 40 milioni

Jeremy Clarkson e quella passione per Range Rover

Mercato auto 2026: i modelli più attesi

Elon Musk non ne ha azzeccata una nel 2025

La collezione di auto da 200 milioni di Nick Mason dei Pink Floyd

Dakar 2026: Defender pronta al debutto nella categoria Stock

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:33
Chivu: "Cancelo? Parlo solo dei miei, li amo. Sorrido alle polemiche scudetto"
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH
15:32
Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH
15:30
Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"
15:23
Padel: Sara Errani ci riprova, a Melbourne anche un torneo FIP
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH
15:19
Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"