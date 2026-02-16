La fidanzata di Lewis Hamilton non può più comprare Ferrari

L'ingresso nella blacklist

Nessuno sa che fine abbia fatto la 458 Italia, anche se non risulta più in suo possesso. Né questa, né nessun'altra Ferrari è presente nel garage della Kardashian, in quanto sarebbe stata inserita nella fantomatica "blakclist" di Maranello. Una lista nera che vieterebbe a personaggi famosi la possibilità di acquistare un modello con il Cavallino Rampante sul cofano. Kim - in ogni caso - è in buona compagnia: 50Cent, Justin Bieber, Floyd Mayweather e Nicholas Cage sarebbero anch'essi esclusi dai concessionari del marchio italiano.

Ma se sei fidanzata con un pilota?

A rendere paradossale la circostanza, il fatto che Kim Kardashian sarebbe la nuova fidanzata di Lewis Hamilton: pilota di Formula 1 sotto contratto con Ferrari. La loro relazione potrà essere un salvacondotto per poter tornare a essere una cliente? Vedremo. Tuttavia, nel 2022 - durante un'intervista a Marca - da Maranello hanno precisato che non esistono veti specifici ma si "riservano il diritto di scegliere a chi assegnare le versioni speciali". Kardashian e Ferrari potrebbero quindi riconciliarsi. In un modo o in un altro.