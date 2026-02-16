Personaggi

La fidanzata di Lewis Hamilton non può più comprare Ferrari

Kim Kardashian è nella blacklist del marchio di Maranello 

di Redazione Drive Up
16 Feb 2026 - 12:02
© Foto da web

© Foto da web

L'ultima volta che è stata vista a bordo di una Ferrari, era il 2012. Il modello: una 458 Italia (motore V8 aspirato) bianco perla. Sembra che la vettura in questione non fosse neanche stata acquistata da Kim Kardashian. Parrebbe - infatti - che fosse un regalo che la diva avrebbe ricevuto l'anno prima per il suo matrimonio con Kris Humphries. Autore del dono, un imprenditore malese che sarebbe poi stato sospettato di frode e corruzione e che potrebbe aver compromesso il rapporto tra Kim e il Cavallino Rampante.

Kim Kardashian e non solo: chi c'è nella blacklist Ferrari

1 di 4
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

L'ingresso nella blacklist 
Nessuno sa che fine abbia fatto la 458 Italia, anche se non risulta più in suo possesso. Né questa, né nessun'altra Ferrari è presente nel garage della Kardashian, in quanto sarebbe stata inserita nella fantomatica "blakclist" di Maranello. Una lista nera che vieterebbe a personaggi famosi la possibilità di acquistare un modello con il Cavallino Rampante sul cofano. Kim - in ogni caso - è in buona compagnia: 50Cent, Justin Bieber, Floyd Mayweather e Nicholas Cage sarebbero anch'essi esclusi dai concessionari del marchio italiano.
Ma se sei fidanzata con un pilota?
A rendere paradossale la circostanza, il fatto che Kim Kardashian sarebbe la nuova fidanzata di Lewis Hamilton: pilota di Formula 1 sotto contratto con Ferrari. La loro relazione potrà essere un salvacondotto per poter tornare a essere una cliente? Vedremo. Tuttavia, nel 2022 - durante un'intervista a Marca - da Maranello hanno precisato che non esistono veti specifici ma si "riservano il diritto di scegliere a chi assegnare le versioni speciali". Kardashian e Ferrari potrebbero quindi riconciliarsi. In un modo o in un altro.

Ti potrebbe interessare

videovideo
lewis hamilton
ferrari
kim kardashian
fidanzata lewis hamilton
blacklist ferrari

Ultimi video

01:55
Genesis GV60 e Electrified GV70

Genesis GV60 e Electrified GV70

00:23
Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

01:18
Formula E, Wehrlein vince Gara 1

Formula E, Wehrlein vince Gara 1

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

01:30
Formula E, al via oggi la tappa saudita

Formula E, al via oggi la tappa saudita

02:02
Honda SH MY2026

Honda SH MY2026

01:36
Nuovo Defender 110 Trophy Edition

Nuovo Defender 110 Trophy Edition

02:15
Stellantis e Pirelli a Bormio

Stellantis e Pirelli a Bormio

01:13
Formula E in Arabia

Formula E in Arabia: raddoppia l'emozione

01:32
WRC, Rally di Svezia

WRC, Rally di Svezia

01:44
Dacia e il Trionfo Dakar

Dacia trionfa alla Dakar 2026

01:49
Michelin compie 120 anni

Michelin compie 120 anni

01:35
Genesis Electrified GV80

Genesis Electrified GV80

01:39
Formula E, si corre in Arabia Saudita

Formula E, si corre in Arabia Saudita

01:38
Nuovo Renault FILANTE

Nuovo Renault FILANTE

01:55
Genesis GV60 e Electrified GV70

Genesis GV60 e Electrified GV70

I più visti di Drive Up

Addio allo Start e Stop sulle auto

L'editoriale: in Cina è guerra dei prezzi sulle auto elettriche

L'editoriale: in Cina è guerra dei prezzi sulle auto elettriche

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

Questa è l'unica Ferrari Enzo cabrio al mondo

La Cina dice basta agli schermi: tornano i pulsanti fisici sulle auto

La Cina sfida Brembo

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
L'Inter arriva in NBA
13:46
L'Inter arriva in NBA
13:44
Juventus, con il Galatasaray per dimenticare l'Inter: Spalletti con il dubbio Thuram
13:36
Teglio Winter Run: Rota Martir e Hofer campioni italiani Classic
13:34
Teglio Winter Run: Rota Martir e Hofer campioni italiani Classic
13:33
Milan, il punto sui rinnovi di Tomori e Loftus-Cheek