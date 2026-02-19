Fiorentina, Vanoli: "Teniamo tanto alla Conference. Ranieri? Su di lui troppa gogna"

Verso la sfida col Pisa, Vanoli ritrova al top due leader come Ranieri e Mandragora: "Sono due ragazzi molto importanti per la Fiorentina e l'ho sempre detto. Su Ranieri c'è sempre stata troppa gogna, anche se ha riconosciuto alcuni sbagli. Ma è stato bravissimo, ha superato un momento difficile e gli ho detto che così si cresce. Lui è un valore aggiunto e lo ha dimostrato anche a Como".