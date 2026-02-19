Fiorentina, Vanoli: "Teniamo tanto alla Conference. Ranieri? Su di lui troppa gogna"

19 Feb 2026 - 23:29
Il 3-0 sul campo dello Jagiellonia avvicina la Fiorentina agli ottavi di finale di Conference League.

Obiettivo centrato per l'allenatore Paolo Vanoli, che ai microfoni di Sky Sport ha spiegato anche la gestione della rosa in vista degli impegni di Serie A: "Abbiamo dimostrato di tenere a questa competizione, ma è normale che io debba fare delle valutazioni perché sappiamo il nostro cammino in campionato. Faccio i complimenti a tutti perché stasera abbiamo sudato e sofferto, questa sofferenza, come quella di Como, ci porterà fino in fondo in Serie A e Conference. Questo è lo spirito da mantenere per sopravvivere in campionato".

Verso la sfida col Pisa, Vanoli ritrova al top due leader come Ranieri e Mandragora: "Sono due ragazzi molto importanti per la Fiorentina e l'ho sempre detto. Su Ranieri c'è sempre stata troppa gogna, anche se ha riconosciuto alcuni sbagli. Ma è stato bravissimo, ha superato un momento difficile e gli ho detto che così si cresce. Lui è un valore aggiunto e lo ha dimostrato anche a Como".

