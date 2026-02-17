Il Re dei ladri guidava una BMW V12

Da un Paese all'altro

La caduta del Muro di Berlino e lo scioglimento dell'URSS coincisero con un rapidissimo sviluppo di molti paesi dell'Est Europa. Un caos calmo dove personaggi dalla dubbia moralità hanno trovato l'occasione per realizzare i loro piani criminosi. Il prodotto più "scambiato" sul mercato nero era l'automobile: anni di embargo avevano lasciato i Paesi sotto controllo di Mosca privi dei marchi europei. In poco tempo, si organizzarono bande che dalla Germania portavano auto in Polonia per poi reimmatricolarle con documenti falsi e rivenderle a veri concessionari. Il più furbo e famoso si faceva chiamare Nikoś.

La super berlina

Di bell'aspetto e dal portamento elegante, la sua abilità non si limitava al furto in senso stretto. La credibilità era il grimaldello con cui apriva le porte dei concessionari, portando merce rubata e commerciata attraverso falsificazioni. Noto e ben introdotto nella società, non era un tipo che passava inosservato soprattutto quando guidava la sua Koenig Specials KS8. Una versione modificata della BMW Serie 8 con motore V12 potenziato a 510 CV per una velocità massima di 310 km/h. Il kit estetico la rendeva una M8 a tutti gli effetti ed era la massima personalizzazione estetica e tecnica per la berlina di lusso dell'Elica bavarese.

Un destino segnato

La personalità, il fascino e la reputazione di Nikodem Skotarczak non furono sufficienti per tenerlo lontano dai guai. Alla fine degli anni '90 fu ucciso a colpi di armi da fuoco in un nightclub e l'omicidio resta tutt'ora irrisolto. La sua KS8 sparì dalla circolazione per decenni, finché non fu ritrovata tre anni fa in un parcheggio sotterraneo in Germania. Oggi è di proprietà di un collezionista nel Regno Unito e la sua eredità racconta una storia di avidità, illegalità, crimine e audacia. Elementi deprecabili ma che, come spesso accade, continuano a esercitare il fascino del male.