Tecnologie

Questo motore percorre 30 km con un litro di benzina

Sviluppato dalla divisione HORSE di Renault, equipaggerà le ibride di nuova generazione

di Redazione Drive Up
17 Feb 2026 - 14:04
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Nessuna intenzione di rinunciare ai motori a combustione. Anzi, i grandi marchi dell'automobile europea tornano a investire su pistoni e cilindri con l'obiettivo di ridurre consumi ed emissioni. D'altronde, l'inerzia del mercato suggerisce che la transizione alla mobilità elettrica richiederà più tempo del previsto, e non è detto che in futuro tutti scelgano gli elettroni al posto della benzina o del diesel. A maggior ragione se riesce a garantire un risparmio agli automobilisti.
Consuma pochissimo
HORSE - la joint venture tra Renault e Geely - ha presentato il propulsore H12 Concept: un 1.2 litri tre cilindri in grado di funzionare con benzina rinnovabile al 100%. La base di partenza è il motore HR12 attualmente in uso su Dacia Duster e Bigster e sulla nuova Renault Clio. Grazie a una serie di aggiornamenti tecnici, riesce ora a raggiungere un'efficienza termica del 44,2%. Un risultato record che ha permesso di omologare un consumo medio pari a 3,3l/100 km (circa 30 km/l) rendendola una delle tecnologie europee più promettenti.
Per le nuove ibride
Questa generazione di propulsore arriverà sulle nuove ibride a marchio Renault e Geely. I primi prototipi sono già usciti dallo stabilimento HORSE di Valladolid in Spagna e la produzione in serie dovrebbe quindi iniziare a breve. L'azienda considera il risultato conseguito come un importante contributo alla decarbonizzazione dei trasporti senza investimenti in nuove forme di mobilità e senza rinunciare alla praticità d'uso del motore a combustione. A renderlo ancora più sostenibile, il carburante Repsol Nexa 95 non ottenuto dal petrolio ma ricavato da scarti agricoli e dagli oli esausti. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
motore
benzina
renault
geely
auto

Ultimi video

01:38
Nuovo Renault FILANTE

Nuovo Renault FILANTE

01:15
Evans domina sulla neve

Evans domina sulla neve

00:23
Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

01:18
Formula E, Wehrlein vince Gara 1

Formula E, Wehrlein vince Gara 1

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

01:30
Formula E, al via oggi la tappa saudita

Formula E, al via oggi la tappa saudita

02:02
Honda SH MY2026

Honda SH MY2026

01:36
Nuovo Defender 110 Trophy Edition

Nuovo Defender 110 Trophy Edition

02:15
Stellantis e Pirelli a Bormio

Stellantis e Pirelli a Bormio

01:13
Formula E in Arabia

Formula E in Arabia: raddoppia l'emozione

01:32
WRC, Rally di Svezia

WRC, Rally di Svezia

01:44
Dacia e il Trionfo Dakar

Dacia trionfa alla Dakar 2026

01:49
Michelin compie 120 anni

Michelin compie 120 anni

01:35
Genesis Electrified GV80

Genesis Electrified GV80

01:39
Formula E, si corre in Arabia Saudita

Formula E, si corre in Arabia Saudita

01:38
Nuovo Renault FILANTE

Nuovo Renault FILANTE

I più visti di Drive Up

Addio allo Start e Stop sulle auto

La fidanzata di Lewis Hamilton non può più comprare Ferrari

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

Da Costa come CR7, l'esultanza sul podio dell'Arabia è virale - VIDEO

L'editoriale: in Cina è guerra dei prezzi sulle auto elettriche

L'editoriale: in Cina è guerra dei prezzi sulle auto elettriche

La Cina dice basta agli schermi: tornano i pulsanti fisici sulle auto

Kim Kardashian e non solo: chi c'è nella blacklist Ferrari

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:55
Sir Lewis Hamilton in miniatura
Balo, che golazo
14:54
Balo, che golazo
Le para tutte, ma proprio tutte
14:54
Le para tutte, ma proprio tutte
14:53
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 17 febbraio 2026
Haitam Aleesami 
14:52
Bodo, Aleesami shock su Bastoni: "Sono juventino ma ha fatto bene"