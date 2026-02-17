Questo motore percorre 30 km con un litro di benzina

Nessuna intenzione di rinunciare ai motori a combustione. Anzi, i grandi marchi dell'automobile europea tornano a investire su pistoni e cilindri con l'obiettivo di ridurre consumi ed emissioni. D'altronde, l'inerzia del mercato suggerisce che la transizione alla mobilità elettrica richiederà più tempo del previsto, e non è detto che in futuro tutti scelgano gli elettroni al posto della benzina o del diesel. A maggior ragione se riesce a garantire un risparmio agli automobilisti.

Consuma pochissimo

HORSE - la joint venture tra Renault e Geely - ha presentato il propulsore H12 Concept: un 1.2 litri tre cilindri in grado di funzionare con benzina rinnovabile al 100%. La base di partenza è il motore HR12 attualmente in uso su Dacia Duster e Bigster e sulla nuova Renault Clio. Grazie a una serie di aggiornamenti tecnici, riesce ora a raggiungere un'efficienza termica del 44,2%. Un risultato record che ha permesso di omologare un consumo medio pari a 3,3l/100 km (circa 30 km/l) rendendola una delle tecnologie europee più promettenti.

Per le nuove ibride

Questa generazione di propulsore arriverà sulle nuove ibride a marchio Renault e Geely. I primi prototipi sono già usciti dallo stabilimento HORSE di Valladolid in Spagna e la produzione in serie dovrebbe quindi iniziare a breve. L'azienda considera il risultato conseguito come un importante contributo alla decarbonizzazione dei trasporti senza investimenti in nuove forme di mobilità e senza rinunciare alla praticità d'uso del motore a combustione. A renderlo ancora più sostenibile, il carburante Repsol Nexa 95 non ottenuto dal petrolio ma ricavato da scarti agricoli e dagli oli esausti.