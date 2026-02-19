BASKET

Coppa Italia, Bologna supera Napoli: ora la semifinale contro Tortona

Sabato a Torino la sfida contro Tortona per un posto in finale contro la vincente della sfida tra Brescia e Milano

19 Feb 2026 - 23:13
© virtus bologna

© virtus bologna

La Virtus Bologna lotta e riesce a piegare la resistenza della Guerri Napoli nei quarti di finale della Coppa Italia di basket. Le V-nere vincono per 83-73 soprattutto grazie a una ripresa di grande sostanza, quando i campioni d’Italia hanno alzato il livello senza più concedere possibilità di rientrare ai partenopei. Ora per gli uomini di coach Dusko Ivanovic la sfida in semifinale contro la Bertram Derthona Tortona che ha battuto l’Umana Reyer Venezia nell’altro quarto di finale disputato nel pomeriggio. Sabato a Torino il match per un posto in finale contro la vincente della sfida tra Brescia e Milano

